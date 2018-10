CCOO hará "casus belli" de un salario mínimo de 14.000 euros anuales

Actualizado 29/10/2018 14:00:26 CET

Intentó consensuar su propuesta con el resto de sindicatos y solo UGT lo valora, mientras LAB la rechaza y ELA no ha contestado

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha elaborado una propuesta para desbloquear la negociación colectiva en Euskadi en la que incide en la recuperación salarial y la lucha contra la precariedad, y que contempla, entre otras medidas, establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, una reivindicación de la que hará "casus belli" la central sindical.

Los detalles de esta propuesta han sido dados a conocer en rueda de prensa ofrecida en Bilbao por la secretaria general del sindicato, Loli García, y la responsable de Acción Sindical y Empleo, Garbiñe Espejo, quienes han explicado que han tratado de consensuar previamente con el resto de sindicatos la plataforma y se han encontrado con el silencio de ELA, la "negativa" de LAB y la intención de UGT de analizar la misma.

En su comparecencia, han señalado que, en la actualidad, únicamente el 41% de los trabajadores tienen actualizadas sus condiciones de trabajo en Euskadi y, a fecha de agosto de este año, había 32 convenios vigentes, que afectaban a 221.052 trabajadores otros 32 en situación de ultraactividad (248.140) y 52 decaídos (86.887).

Ante esta situación, el sindicato entiende que es necesario dar "un empuje" a la negociación colectiva en Euskadi y poner en valor el acuerdo interprofesional suscrito el pasado año por todos los sindicatos que establecía la prioridad aplicativa de los convenios vascos.

Su propuesta se marca como principales objetivos la recuperación de los salarios tras años de pérdida de poder adquisitivo y, por otra parte, "combatir" la precariedad.

Para ello, su plataforma plantea establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros/ anuales, un tema del que el sindicato hará "casus belli", según ha advertido su secretaria general, Loli García.

En la actualidad, de los 24 convenios que se deben negociar en 2018 y 2019, diez tienen categorías inferiores a los 14.000 euros anuales entre ellos, Industrias y comercio de Confitería y Pastelería; Industria de la Madera y Transporte de mercancías en Álava. En Bizkaia, son Comercio en general; Comercio del metal y Comercio del mueble y en Gipuzkoa los convenios de Transitarios, Fabricación de pasta, papel y cartón; Industria y Comercio de confitería y Estaciones de servicio.

Loli García ha afirmado que es un tema que plantearán de manera "rotunda" en las mesas de negociación porque es necesario "combatir" la precariedad, sobre todo, en colectivos como el de mujeres o jóvenes.

Asimimismo, la propuesta defiende incrementos salariales mínimos entre el 2% y el 3%, con cláusula de garantía que permita "mantener y mejorar" el poder adquisitivo de los salarios. La dirigente sindical ha recordado los efectos de la crisis sobre los salarios y ha asegurado que "no hay crecimiento si no hay reparto, y si este no llega a la ciudadania", en concreto a los trabajadores".

La propuesta también plantea la vigencia indefinida de los convenios, manteniéndolos hasta que sean sustituidos por uno nuevo o que, si existen causas de inaplicación del convenio, siempre sean acordadas con lo sindicatos, manteniendo "siempre" un salario mínimo de 14.000 euros/ año.

Otros planteamientos son medidas de fomento del empleo para garantizar su calidad, incluir en los convenios, una indemnización de 20 días/año para los contratos temporales o establecer mecanismos de desbloqueo de los convenios a través del PRECO.

Asimismo, CC.OO. defiende que, en el caso de los convenios que estén en situación de ultraactividad, se actualicen las tablas en relación a los IPCs de los años correspondientes hasta el 2017.

BUSQUEDA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN

Antes de su presentación, esta propuesta ha sido trasladada al resto de los sindicatos con el objetivo de buscar la "unidad sindical" de cara a intentar dar salida a los convenios colectivos en Euskadi, y la dirigente de CC.OO. Euskadi ha señalado que no van a "cejar en el empeño de buscar escenarios de unidad sindical"

Loli García ha afirmado que UGT está valorando la propuesta, ELA no les ha respondido y LAB ha mostrado su negativa, con la "excusa" de la estatalización de la negociación colectiva en Euskadi.

En relación a la postura de ELA, entiende que da "la callada como respuesta" y es algo esperado porque no comparten el mismo modelo sindical. Loli García, que sigue dispuesta a "trabajar" con este sindicato, ha subrayado que la apuesta de ELA es por la negociación en la empresa un modelo "insolidario", mientras que CC.OO., aunque también defiende este ámbito", cree que debe ser "complementario" y su estrategia se centra en la negociación colectiva sectorial territorial que es la que garantiza "una cobertura mínima" a los trabajadores.

En el caso de LAB, Loli afirma que, bajo la "excusa" de la estatalización, "esconde" su "negativa e incapacidad" para dar una solución a la situación de los trabajadores que no tiene actualizadas sus condiciones o tienen su convenio decaído.

La dirigente sindical ha asegurado que en Euskadi no existe un problema de estatalización sino de "abandono de los marcos propios" por parte de algunos sindicatos y ha añadido que, gracias a los convenios estatales, hay trabajadores con condiciones actualizadas.

Loli García ha indicado que, aunque no cuenten con el respaldo de ELA y LAB, el sindicato "peleará" por conseguir que se acepten sus propuestas y que se pueda dar "salida" a los convenios.

PATRONALES

Loli García ha señalado que trasladarán al conjunto de las patronales vascas sus propuestas y les ha pedido que "no se escuden en falsos escenarios" "Es necesario un reparto de los beneficios y de la productividad de las empresas y que éstos lleguen a los trabajadores. No se puede pretender buscar nuevos modelos de empresa participada si las condiciones de trabajo no son adecuadas o no están reguladas en un convenio colectivo sectorial", ha añadido.

Por tanto, ha advertido a las patronales que "si no hay reparto y salida de la negociación colectiva, habrá conflicto", como, según ha destacado, ya se está produciendo en "múltiples sectores" como ayuda a domicilio, enseñanza concertada o el Metal.

Loli García ha indicado que las patronales están en una situación "cómoda" porque "la reforma laboral les ha ayudado enormemente". "El bueno, bonito y barato no suele existir, la patronal tiene que hacer un auto de responsabilidad, trasladar la productividad que se está generando en la empresa que tiene llegar inexcusablemente a los trabajadores", ha añadido.