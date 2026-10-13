CCOO y USO denuncia una agresión a un vigilante de seguridad del Metro en la estación de Ariz

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BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y USO han denunciado "una nueva agresión" a un vigilante de seguridad de Metro Bilbao, que se produjo en la madrugada de este pasado lunes en la estación de Ariz, en Basauri, tras dar el alto a un hombre que intentaba "colarse".

Ambos sindicatos han convocado a los trabajadores a concentrarse este martes, a las 11.30 horas, frente a las oficinas de Metro Bilbao en Bilbao en apoyo a sus compañeros.

Según los datos aportados por CCOO, la agresión ocurrió sobre las 2.20 horas de este lunes, 12 de octubre, en la estación de Ariz de Basauri, localidad que celebra sus fiestas de San Fausto. Dos vigilantes dieron el alto a un hombre que intentaba "colarse en el metro", tras lo que "empezó a insultarles y a darles patadas".

Los vigilantes lo redujeron en el suelo, momento en el que "mordió con fuerza en la mano" a uno de ellos, que tuvo que ser trasladado a la mutua. Allí le atendieron de diversas contusiones y de una herida grave en la mano. El agresor, según ha relatado el sindicato, fue identificado y detenido por una patrulla de la Ertzaintza que acudió a la estación.

La plantilla de seguridad de Metro Bilbao se concentra desde principios de septiembre frente a la dirección de la empresa para reclamar "medidas de seguridad más eficaces" y una subida de los complementos salariales.

CCOO y USO piden a la dirección de Metro Bilbao que "asuma su responsabilidad y escuche a los 183 profesionales de seguridad" que "cada día se juegan su integridad física para que el metro sea un lugar seguro".

En palabras del secretario general de CCOO del Hábitat de Euskadi, Arturo Salinas, "el personal de seguridad tiene que contar con los medios necesarios y con el salario que corresponde a su labor. Así podrá trabajar con garantías y todo el mundo se sentirá seguro. Pero ellas y ellos también necesitan sentirse seguros y valorados".