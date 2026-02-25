Cebanc y D'Elikatuz se unen para impulsar la formación gastronómica, el producto local y el turismo gastronómico

Firma del acuerdo - CABANC

SAN SEBASTIÁN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escuela superior de hostelería de Gipuzkoa Cebanc y el centro de alimentación y gastronomía D'Elikatuz de la localidad guipuzcoana de Ordizia han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación gastronómica, el producto local y el turismo gastronómico.

El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, la directora de D'Elikatuz, Leire Arandia, y la directora de Cebanc, Paloma Enrique, han suscrito este miércoles en el Consistorio de Ordicia este convenio de colaboración.

Según han explicado, esta colaboración pone en manifiesto que "ambas entidades comparten intereses y objetivos en los ámbitos de la formación, la cultura gastronómica, la promoción del producto local, el turismo gastronómico y la alimentación saludable, así como en el impulso de proyectos educativos, divulgativos y de desarrollo local".

Ezenarro ha afirmado que "Ordizia es y quiere seguir siendo un referente en la promoción del producto local y de temporada, sus productoras y productores y el turismo gastronómico a través de su mercado y a su consideración como puerta de entrada a la comarca del Goierri". "Este tipo de colaboraciones nos ayudan a potenciar esa referencialidad", ha indicado.

Por su parte, Enriquez ha subrayado que este acuerdo permitirá a los alumnos de Cebanc "seguir formándose en contextos reales de alto nivel profesional y poner en práctica todo el conocimiento adquirido en el centro". "La experiencia que adquieren en este tipo de eventos complementará la formación que ofrecemos", ha agregado.

Por su parte, Arandia ha puesto en valor "la colaboración e implicación" de Cebanc en los últimos años. El acuerdo incluye, entre otras actividades, la participación del alumnado de Cebanc en eventos y concursos gastronómicos organizados o coordinados por D'elikatuz; la realización de programas educativos, talleres, visitas y actividades formativas conjuntas; el desarrollo de proyectos de innovación en gastronomía, sostenibilidad y producto local; y la colaboración en acciones de comunicación y promoción del territorio y del turismo gastronómico.

Según han avanzado, además, en virtud de esta colaboración se organizarán Campeonatos de Morcilla de Gipuzkoa y Euskal Herria y el de Txistorra del Euskal Herria, donde alumnos de Cebanc tendrán que ofrecer servicio al jurado, cocinar los productos presentados a concurso o cocinar y servir al público las piezas restantes para la venta en forma de pintxos.

También se contempla el diseño conjunto de programas educativos, talleres y visitas formativas, así como el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad vinculados al aprovechamiento de alimentos, la reducción del desperdicio alimentario y la puesta en valor del producto local y de temporada.

Asimismo, se organizarán actividades formativas en D'Elikatuz para grupos de Cebanc y se diseñarán conjuntamente talleres didácticos de cocina de temporada y producto de proximidad, desperdicio alimentario y economía circular o cultura gastronómica vasca.

Además, tanto el profesorado de Cebanc como el personal técnico de D'Elikatuz diseñarán e impartirán cursos, jornadas o talleres de formación dirigidos al público general o a profesionales del sector hostelero o turístico.