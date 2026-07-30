El Centro de Interpretación de los Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales de la Montaña Alavesa abre sus puertas

Centro de Interpretación de los Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales de la Montaña Alavesa - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La antigua estación de ferrocarril vasco-navarro de Atauri vuelve a recobrar su actividad para convertirse en el Centro de Interpretación de Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales de Montaña Alavesa, Asfaltokia, que abre sus puertas al público "como un espacio de referencia del patrimonio natural e industrial de la comarca".

Así lo ha subrayado este jueves el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su inauguración, junto al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y representantes institucionales de la comarca.

"La apertura de Asfaltokia consolida la estrategia de valorización del patrimonio de los asfaltos naturales impulsada por la Diputación Foral de Álava. Este equipamiento interpreta y difunde un legado singular que ha modelado el paisaje y la historia de Montaña Alavesa y completa las actuaciones desarrolladas en la Mina Lucía y la Ruta de los Asfaltos", ha valorado González.

El mandatario alavés ha destacado en su intervención que "se trata de una propuesta innovadora y sostenible, generadora de nuevas oportunidades no solo para un público que busca experiencias distintas, originales, sostenibles y respetuosas con el entorno, sino también para la comarca como elemento impulsor de desarrollo económico". "Un proyecto que preserva un legado que fortalece la identidad de la comarca para construir un futuro desde nuestras singularidades", ha añadido.

Por su lado, Javier Hurtado ha destacado que Euskadi ha recibido 105 millones de fondos europeos para turismo, una gran parte destinados a planes de sostenibilidad turística en destino. "Este centro de interpretación de los paisajes mineros de asfaltos naturales de la Montaña Alavesa es una muestra de los más de 34 proyectos y los cientos de actuaciones que impulsan nuestros municipios y comarcas y mejoran la competitividad de nuestro sector turístico", ha remarcado.

ASFALTOKIA

El espacio que cumple este año el centenario de su construcción se distribuye en tres plantas. La planta baja, destinada a la recepción y acogida al visitante, conviven en armonía tradición y modernidad donde destaca un espacio de realidad virtual que permite sobrevolar la comarca, las minas, las antiguas fábricas y el diapiro de Maeztu.

El contenido técnico ocupa la primera planta "un libro abierto sobre el asfalto natural", que ofrece al visitante información sobre la geología de los paisajes mineros, los usos del asfalto, curiosidades, las fábricas que operaban en la Montaña Alavesa y la cronología de esa actividad desde sus inicios hasta la actualidad.

Por otro lado, tres miradores exteriores permiten identificar el parque natural de Izki, la vía verde del ferrocarril vasco navarro, además del complejo minero y la Mina Lucía.

El último de los espacios se dedica al ingeniero Alejandro Mendizábal, responsable de los edificios de la ruta del ferrocarril vasco navarro y de estilo Old English. Un lugar polivalente pensado para acoger conferencias y eventos, presidido por una imagen en blanco y negro de la estación, sus vías y los paneles de asfalto

Asfaltokia va a estar abierto al público, a partir del 1 de agosto, los sábados, de 10.00 a 18.00 horas; y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas.

Coincidiendo con el centenario de la estación y la recuperación del inmueble la primera exposición temporal que acoge el centro de interpretación Asfaltokia ofrece una visión sobre la evolución del edificio, sus años de esplendor, el abandono de la actividad y el proceso de restauración para su reconversión en un punto de referencia para la comarca.

La ejecución total del proyecto ha supuesto una inversión de 2,1 millones de euros, procedentes del 'PSTD de Asfaltos Naturales' y financiados en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por los 'NextGenerationEU'.

Con este proyecto, la Diputación Foral viene a completar las distintas intervenciones que ha desarrollado en los últimos años en la comarca de la Montaña Alavesa, tanto en la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro como en los paisajes mineros de asfaltos naturales.