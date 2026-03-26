Centro de recuperación de fauna de Álava registra 1.022 animales atendidos, el mayor número de ingresos de su historia

Centro de recuperación de fauna de Álava - DFA

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mártioda de la Diputación Foral de Álava atendió en 2025 un total de 1.022 animales pertenecientes a 123 especies diferentes, lo que supone 318 ingresos más que el año anterior y el mayor número registrado en la historia del centro.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que este espacio recibe ejemplares de diversas especies de fauna silvestre, mientras que no admite animales domésticos, salvo galápagos exóticos y, de forma excepcional y bajo la determinación de la dirección del trabajo del centro, determinadas especies en condiciones particulares.

De los animales ingresados, 529 ejemplares eran potencialmente recuperables y 303 pudieron ser rehabilitados y liberados posteriormente en la naturaleza, lo que sitúa el índice de recuperación en el 57,2%. Las aves continúan siendo el grupo más numeroso, con 821 ejemplares, el 77% de los ingresos, seguidas de mamíferos (90 animales) y reptiles (101 ejemplares). Entre las especies más frecuentes, destacan el vencejo común, el gorrión común y el ánade azulón.

La mayor parte de los animales ingresados fueron entregados por particulares, que representan cerca del 75% de los avisos y pone de manifiesto la "relevante implicación de la ciudadanía en la atención a la fauna silvestre".

Las principales causas de ingreso registradas el pasado año están relacionadas con la caída de pollos de los nidos o con ejemplares jóvenes que aún no pueden valerse por sí mismos, que suman 378 casos y supone casi el 37% de los ingresos. A estas causas naturales se suman traumatismos derivados de golpes, choques contra ventanas o atropellos, que constituyen más del 23% de los ingresos.

AUMENTO DE INGRESOS

El número de animales atendidos en Mártioda ha experimentado un incremento constante durante los últimos años, alcanzando en 2025 su máximo histórico.

Según la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, este aumento puede deberse a diversos factores, como "el incremento de fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, que afectan especialmente a las crías durante la época de reproducción, o a una mayor visibilidad del centro entre la ciudadanía". Zárate ha señalado que son los meses de primavera y verano cuando se concentra la mayor parte de los casos atendidos.

Además de su labor asistencial, el centro desarrolla una importante actividad de educación y sensibilización ambiental y, a lo largo de 2025, se llevaron a cabo 38 actividades educativas en centros escolares y asociaciones, con la participación de 950 personas.

A estas acciones se sumaron las actividades organizadas con motivo del 50 aniversario del centro, que incluyeron jornadas técnicas, charlas divulgativas y sueltas públicas de animales recuperados para acercar el trabajo de Mártioda a la ciudadanía.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mártioda desempeña un papel fundamental en la atención, recuperación y estudio de la fauna silvestre de Álava, así como en la detección de amenazas ambientales y enfermedades que afectan a las poblaciones de animales salvajes. Asimismo, colabora con universidades y centros de investigación en proyectos científicos y participa en programas de seguimiento de especies mediante técnicas como el anillamiento científico.