VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 11.000 viviendas de Vitoria se beneficiarán este año de las bonificaciones por reciclar materia orgánica. De ellas, 9.447 inmuebles pagarán menos en la tasa de basuras por usar el contenedor marrón, más del triple que en 2025, según ha informado la alcaldesa, Maider Etxebarria, en rueda de prensa tras el consejo de gobierno municipal.

En su comparecencia, la regidora municipal ha explicado que el reciclaje de residuos orgánicos continúa creciendo en Vitoria-Gasteiz gracias, en parte, a las medidas impulsadas por su gabinete en los últimos años para fomentar hábitos más sostenibles entre la ciudadanía.

Entre ellas, también figuran los descuentos vinculados al uso del contenedor marrón y al compostaje. En total, 10.951 viviendas se beneficiarán este año de estas bonificaciones medioambientales.

En lo que respecta al uso del contenedor marrón, 9.447 viviendas pagarán menos en el recibo de basuras gracias a la bonificación del 10% que se aplica por un número mínimo de aperturas, frente a la 2.375 del año pasado, lo que representa un incremento del 245%. "Estas bonificaciones se han más que triplicado", ha destacado la alcaldesa.

Por otra parte, también crecen las bonificaciones del 20% destinadas a premiar el reciclaje de orgánico mediante el compostaje individual y comunitario. En el caso del compostaje individual, 1.169 viviendas tendrán descuento, un 39% más que el año pasado. Además, la bonificación por compostaje comunitario beneficiará a 335 viviendas, lo que representa un incremento del 5% respecto a 2025.

Para acceder a estas bonificaciones en el recibo de basuras es necesario inscribirse en el registro de cesión de datos habilitado por el Ayuntamiento, del que forman parte cerca de 28.000 personas.