Cerdán, sorprendido de que fuerzas de izquierda "estigmaticen los impuestos" ante el debate de si el SMI debe pagar IRPF

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha mostrado sorprendido de que haya fuerzas de izquierda que "estigmaticen los impuestos" ante el debate de si el SMI tiene que pagar o no IRPF pero ha asegurado que está orgulloso de que, por primera vez en el país, los trabajadores que cobran el SMI "entren en los tramos de pagar al IRPF".

Cerdán ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, a donde se ha trasladado para participar en el X Congreso del PSE-EE, donde ha sido reelegido Eneko Andueza como secretario general del PSE-EE.

En su intervención, se ha referido al debate sobre si el SMI tiene que "pagar o no pagar" el IRPF y ha indicado que le sorprende "que haya fuerzas de izquierda que estigmaticen los impuestos". "A mí me sorprende mucho", ha asegurado.

Cerdán ha manifestado que, si se analiza la subida del SMI con las tablas de IRPF, se puede ver que la gran mayoría de los que puedan cobrar el salario mínimo no van a tener que pagar IRPF. "Entre otras cosas porque la mayor rebaja a las rentas bajas y medias en nuestro país la hicimos nosotros, el PSOE en el gobierno ya hizo esa rebaja de IRPF", ha añadido.

El dirigente socialista ha puesto el ejemplo de que un ciudadano que cobra el SMI, con pareja y con un hijo menor de tres años no sufriría "ninguna retención". "Y si se aplicara la retención que tenía el PP antes de llegar nosotros, a ese ciudadano se le retendrían 839 euros al año. Y si su hijo, en vez de ser menor de tres años es mayor de tres años, pagaría 99 euros al año, es decir, siete euros al mes y, en cambio con el Partido Popular pagaría 1.109 euros al año", ha afirmado.

Por lo tanto, se ha preguntado qué va a decir ahora el PP de "si tienen que pagar o no tienen que pagar IRPF". Cerdán ha añadido que, como socialista, está orgulloso de que, por primera vez en el país, los trabajadores que cobran el SMI "entren en los tramos de pagar al IRPF". "Estoy orgulloso porque ese es el camino de la igualdad", ha agregado.

Por otra parte, Cerdán ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está demostrando "muy poca talla política para liderar un partido nacional como es el Partido Popular".

"Parece mentira que con la experiencia que tiene en pasearse con yates y navegar, no tenga la experiencia para tener el rumbo del Partido Popular. Porque el rumbo con el yate parece que lo cogía, pero con el Partido Popular no ha encontrado su rumbo, no lo encuentra", ha asegurado.

A su juicio, Feijóo es un "líder que está perdido, que no tiene proyecto para nuestro país, no tiene liderazgo y baila al son que le marca esta coalición negacionista que ya no sabe si tiene que hacer caso a Abascal o tiene que hacer caso a Ayuso". También ha reclamado en su discurso al PP que aplique la Ley de Vivienda.

