El ciclo de conciertos en exteriores de la Banda Municipal de Música de Vitoria ofrecerá diez citas de mayo a septiembre

Presentación del ciclo de conciertos - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos en exteriores de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz ofrecerá diez citas de mayo a septiembre, en el Jardín Secreto del Agua y en los barrios de Arana, San Martín y Lakua-Arriaga, dentro del programa 'Música al aire libre'.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que la programación "combina territorio, palabra, memoria, creación propia, colaboración social y apertura artística".

Esta temporada, además de con sus directores habituales Luis Orduña e Iker Olazabal, contará por primera vez con personas invitadas dentro de la programación: el director y compositor laguardiense Eduardo Moreno, y la directora gasteiztarra Irune Martínez de Santos.

"De esta forma, se abre la programación a otras miradas, se enriquece el trabajo artístico de la Banda Municipal y se refuerza la colaboración con profesionales del entorno", ha asegurado Orduña.

El arranque será el 29 de mayo, en el Jardín Secreto del Agua, a las 19.00 horas, con el concierto de clausura del 'XIV Festival Poetas en Mayo'. La propuesta combina palabra y música, ya que se recitarán poemas en directo, mientras la Banda interpreta las composiciones. De este modo, el concierto se convierte en un espacio compartido entre creación literaria, interpretación musical y participación social.

En junio la primera cita será el día 5, a la misma hora y en el Jardín Secreto del Agua. El concierto llevará por título 'De la tierra al horizonte', un programa que propone un recorrido sonoro ligado al territorio, a la memoria y a la proyección de la música hacia nuevos espacios de encuentro.

Se dará, además, una circunstancia significativa, la Banda Municipal interpretará por primera vez una composición de uno de sus integrantes: Eneko Azparren. La obra, titulada 'Molontxo', fue un encargo de la Banda Haize Berriak en homenaje al músico Sergio Gastaminza, conocido como 'Molontxo' y fallecido prematuramente. Dos días después, el 7 de junio, se repetirá este concierto en Arana, a las 12.00 horas.

El 12 de junio se trasladan a San Martín. A las 19.00 horas, llegará 'Un viaje sonoro' entre la plaza, el cine y la música popular, un programa variado que incluye desde pasodobles hasta bandas sonoras de cine, pasando por la música vasca.

Se cierra junio, el día 19, en Lakua-Arriaga, a las 19.00 horas, con 'Sonidos compartidos', Un concierto muy especial en colaboración con el colectivo Kalimba que incide en la dimensión social, participativa y comunitaria de la música.

Ya en julio, el día 3, en el Jardín Secreto del Agua, a las 19.00 horas, será el turno de Eduardo Moreno, que asumirá la dirección de '100% Eduardo Moreno', un concierto monográfico dedicado a su propia música. Será una ocasión singular para escuchar a un creador del entorno al frente de la Banda Municipal. Todo ello en un programa que permitirá mostrar distintas facetas de su lenguaje compositivo y de su relación artística con la formación.

El 10 de julio, en el mismo escenario y a la misma hora, será el turno 'De la raíz al mito', un concierto variado en el que sonarán zarzuela, música vasca, pop-rock y música original para banda.

JAZZ

El último concierto antes del parón de agosto será el 17 de julio en el Jardín Secreto del Agua, a las 19.00 horas. Será el momento de la dirección de Irune Martínez de Santos que se pondrá al frente de 'Blue night-Noche azul', un programa variado y atractivo, enmarcado en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Otro ejemplo de la apuesta por incorporar nuevas perspectivas a la temporada de 'Música al aire libre' y por conectar la Banda Municipal con los acontecimientos culturales más relevantes de la ciudad.

En septiembre, el día 4, se retoma la música al aire libre en el Jardín Secreto del Agua, a las 19.00 horas, con 'Sintonías de nuestra vida'. Un programa que apelará a la memoria sonora compartida y a esas músicas que forman parte del imaginario colectivo.

Cierra la temporada el concierto 'Paisajes para banda' del 11 de septiembre, en el Jardín Secreto del Agua, a las 19.00 horas. Una propuesta centrada en la capacidad de la música para evocar lugares, atmósferas y horizontes sonoros.