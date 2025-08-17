Cientos de familias y miles de niños acompañan a la ballena Bali en el tradicional desfile de fiestas de Bilbao

La ballena Bali al comienzo del desfile en la Plaza Circular de Bilbao. - EUROPA PRESS

Pulpo, Besugo, Txangurro, Txirla, comparsas pesqueras, animales de la jungla y diversas formaciones musicales han adornado el recorrido

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de familias y miles de niños han acompañado a Bali y a todo el elenco de personajes a lo largo de todo el recorrido realizado en el desfile de la ballena este domingo en Bilbao. Bali ha atravesado la Gran Vía rodeada de música, danza, color y acompañada de una meteorología que en la Villa ya ha dejado atrás la ola de calor.

La ballena Bali, que ha mojado con chorros de agua a los espectadores congregados, ha reunido a sus acompañantes Pulpo, Besugo, Txangurro y Txirla, así como a comparsas pesqueras, animales de la jungla y diversas formaciones musicales.

La comitiva ha iniciado la marcha al son de la música minutos después de las seis de la tarde desde la Plaza Circular, encabezada por la ballena Bali, que es ya un símbolo de la Aste Nagusia bilbaína, para cruzar la Gran Vía hasta llegar a la altura de la calle Doctor Areilza.

Una de las novedades de esta edición ha sido la participación de Mare Nostrum, una comparsa formada por 25 personas que han simulado grandes olas y medusas bailarinas a lo largo del desfile y han disfrazado la Gran Vía del mar cantábrico.

Durante el recorrido la comparsa Lobas de Mar, integrada por mujeres que representan oficios tradicionales del litoral vasco, han acompañado a los diversos personajes, con rederas, neskatilas y empacadoras.

La música y el ritmo han estado a cargo de la batucada Trokobloco, la Fanfarre Sama Siku y los arponeros y su fanfarria. Además, Congo Massa ha llenado las calles de marionetas gigantes de la fauna africana, con una cebra, un antílope, una jirafa, un hipopótamo y una familia de monos. El elenco lo han completado los Brass Street Boys, vestidos con estética marinera otorgando el punto humorístico al desfile.

Además, como ya es habitual, se ha repartido confeti entre los asistentes para que fueran partícipes activos del desfile durante todo el recorrido.