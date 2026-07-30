La Clásica San Sebastián 2026 generará el sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa

La Clásica San Sebastián 2026 generará este sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa
La Clásica San Sebastián 2026 generará este sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa - IREKIA
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 30 julio 2026 18:07
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SAN SEBASTIÁN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Clásica San Sebastián 2026 que celebrará este sábado su 45 edición con salida y llegada en el Boulevard donostiarra recorrerá una distancia de 221,1 kilómetros y generará diversas afecciones al tráfico en Gipuzkoa. Ertzaintza y Policías Locales se encargarán del dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista.

La prueba partirá a las 11.05 horas y finalizará entre las 16.28 y las 17.02 horas, según las previsiones de la organización. El Gobierno Vasco coordina el dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista -con la participación de unidades de Tráfico de la Ertzaintza, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate y agentes-, junto con las Policías Locales de los municipios guipuzcoanos afectados.

Las carreteras por las que discurrirá la Clásica San Sebastián permanecerán cortadas al tráfico entre 20 y 30 minutos antes del paso de la cabeza de carrera y se reabrirán una vez haya pasado la totalidad de los participantes. La competición no afectará a la circulación en las vías de alta capacidad ni en la red viaria principal, salvo en varios puntos.

Así, en la GI-21 (en el kilómetro 0,8 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia el barrio donostiarra de Añorga, desde las 10.40 horas. En la GI-21 (en el kilómetro 134,1 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia Añorga, desde las 13.50 horas.

En la GI-636, en el kilómetro 147,9 de carrera, se cortará la vía y se desviará el tráfico hacia la rotonda de Molinao, desde las 14.10 horas; en el kilómetro 171,7 de carrera se cortará la carretera y se desviará el tráfico hacia la Avenida de Iparralde, desde las 14.45 horas; y en el kilómetro 196,4 de carrera se cortará la GI-636 y se desviará el tráfico hacia Lezo, desde las 15.20 horas.

Toda la información sobre la Clásica San Sebastián 2025 se difunde a través de las páginas web, aplicaciones y cuentas de X oficiales. Además, la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono del Gobierno Vasco para recibir información sobre el tráfico (011), que funciona las 24 horas, así como la web www.trafikoa.euskadi.eus o la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV.

Asimismo, se informará de las afecciones y restricciones al tráfico a través de los paneles de mensajería variable ubicados en la red viaria vasca, según han apuntado desde el Departamento vasco de Seguridad.

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