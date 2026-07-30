La Clásica San Sebastián 2026 generará el sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa

La Clásica San Sebastián 2026 generará este sábado afecciones al tráfico en Gipuzkoa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Clásica San Sebastián 2026 que celebrará este sábado su 45 edición con salida y llegada en el Boulevard donostiarra recorrerá una distancia de 221,1 kilómetros y generará diversas afecciones al tráfico en Gipuzkoa. Ertzaintza y Policías Locales se encargarán del dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista.

La prueba partirá a las 11.05 horas y finalizará entre las 16.28 y las 17.02 horas, según las previsiones de la organización. El Gobierno Vasco coordina el dispositivo de seguridad y acompañamiento a la prueba ciclista -con la participación de unidades de Tráfico de la Ertzaintza, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate y agentes-, junto con las Policías Locales de los municipios guipuzcoanos afectados.

Las carreteras por las que discurrirá la Clásica San Sebastián permanecerán cortadas al tráfico entre 20 y 30 minutos antes del paso de la cabeza de carrera y se reabrirán una vez haya pasado la totalidad de los participantes. La competición no afectará a la circulación en las vías de alta capacidad ni en la red viaria principal, salvo en varios puntos.

Así, en la GI-21 (en el kilómetro 0,8 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia el barrio donostiarra de Añorga, desde las 10.40 horas. En la GI-21 (en el kilómetro 134,1 de carrera) se cortarán las dos salidas de la GI-20 hacia Añorga, desde las 13.50 horas.

En la GI-636, en el kilómetro 147,9 de carrera, se cortará la vía y se desviará el tráfico hacia la rotonda de Molinao, desde las 14.10 horas; en el kilómetro 171,7 de carrera se cortará la carretera y se desviará el tráfico hacia la Avenida de Iparralde, desde las 14.45 horas; y en el kilómetro 196,4 de carrera se cortará la GI-636 y se desviará el tráfico hacia Lezo, desde las 15.20 horas.

Toda la información sobre la Clásica San Sebastián 2025 se difunde a través de las páginas web, aplicaciones y cuentas de X oficiales. Además, la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono del Gobierno Vasco para recibir información sobre el tráfico (011), que funciona las 24 horas, así como la web www.trafikoa.euskadi.eus o la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV.

Asimismo, se informará de las afecciones y restricciones al tráfico a través de los paneles de mensajería variable ubicados en la red viaria vasca, según han apuntado desde el Departamento vasco de Seguridad.