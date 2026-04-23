El colegio Avellaneda de Sodupe impulsa una nueva campaña solidaria con el Banco de Alimentos de Bizkaia

Avellaneda Ikastetxea - COLEGIO AVELLANEDA

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio Avellaneda de Sodupe (Güeñes) volverá a desarrollar, por octavo año consecutivo, su proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia, una iniciativa que implica a todo el centro educativo y que tiene como eje principal la sensibilización social y la promoción de valores solidarios entre el alumnado, según ha informado el Ayuntamiento de Güeñes.

Este proyecto, que se trabaja de manera especial con el alumnado de 3º de Primaria, convierte a los niños en protagonistas activos, encargándose de dar a conocer entre sus compañeros la labor que realiza el Banco de Alimentos, así como de impulsar acciones concretas de solidaridad dentro del propio centro.

La iniciativa trasciende el ámbito escolar y se extiende también a las familias, a quienes se hace partícipes de la realidad de la pobreza tanto en Bizkaia como en el entorno más cercano.

En este sentido, el alumnado llevará a sus hogares una pequeña encuesta que deberán completar junto a sus familias, con el objetivo de reflexionar sobre los hábitos de consumo y promover la reducción del despilfarro alimentario en cada hogar.

Como parte del proyecto, el alumnado trabajará en el aula sobre los productos considerados de primera necesidad por el Banco de Alimentos, tomando conciencia del coste que suponen para muchas familias y de la importancia de su donación.

Este trabajo culminará con una campaña solidaria de recogida de alimentos que se desarrollará entre los días 4 y 8 de mayo en el propio centro educativo.

Durante esa semana, se habilitarán varios puntos de recogida con cajas destinadas a la donación de productos básicos. El propio alumnado de 3º de Primaria será el encargado de organizar la recogida en las aulas y de clasificar los alimentos, reforzando así su implicación directa en todo el proceso.

El proyecto se consolida así como una experiencia educativa integral que combina aprendizaje, compromiso social y participación comunitaria, fomentando valores como la solidaridad, la responsabilidad y la conciencia social desde edades tempranas.