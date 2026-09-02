Comienzan los trabajos previos a la excavación arqueológica en la Basílica de Begoña

Trabajos en la Basílica de Begoña en Bilbao - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de Begoña de Bilbao acoge ya los trabajos previos a la excavación arqueológica que la Diputación de Bizkaia iniciará el próximo 13 de octubre. La actuación forma parte del proyecto 'Begoña / Vecunia' y permitirá "conocer mejor la historia de este lugar, tan vinculado a la memoria religiosa, social y cultural de Bilbao y de Bizkaia", según ha explicado la institución foral.

El equipo de View arkitektura y Ondare Babesa, junto con personal técnico del departamento de Patrimonio de la Diputación, ha realizado varios trabajos previos para documentar el edificio, estudiar su subsuelo y preparar los sistemas que permitirán seguir su evolución durante la intervención.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo, "sin alterar el funcionamiento de la basílica", se encuentran el escaneado 3D, la colocación de puntos de referencia fijos, el estudio con georradar y la instalación de un sistema de sensores. Estas labores, ha precisado la Diputación, permitirán iniciar la excavación "con más información y más garantías" y realizar "un seguimiento continuo del edificio" durante la intervención.

Según ha explicado, con el escaneado 3D del interior de la basílica ha permitido "dibujar una imagen 3D muy precisa del edificio y registrar suelos, paredes, pilares, bóvedas, techos y otros elementos" antes de que comiencen los trabajos arqueológicos.

Esa imagen digital servirá como base para registrar los hallazgos que aparezcan durante la excavación, organizar mejor los espacios de trabajo y adaptar las protecciones necesarias a la forma real de la basílica.

También se han colocado puntos de referencia fijos en el interior de la basílica con los que, durante las diferentes fases de la excavación, se podrán tomar medidas con precisión y situar correctamente los restos o estructuras que puedan aparecer.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio con georradar en toda la superficie interior practicable del templo y en parte del exterior. Esta técnica, ha destacado la Diputación, permite explorar el subsuelo sin abrir zanjas ni levantar el pavimento, y detectar cambios bajo el suelo que pueden indicar la presencia de estructuras, huecos u otros elementos.

"El georradar ofrece una primera imagen de lo que puede conservarse bajo la basílica, como enterramientos, muros u otro tipo de estructuras de interés arqueológico. Esta información ayudará a definir las zonas de excavación y a planificar los trabajos con más garantías", ha precisado.

Por último, se ha instalado un sistema de sensores en distintos puntos de la basílica para controlar, durante toda la excavación, si se producen movimientos o cambios en elementos sensibles del edificio, como muros y bóvedas.

Los sensores tomarán datos de forma continuada y permitirán seguir en tiempo real la evolución de la estructura. De este modo, el equipo técnico podrá "detectar cualquier variación que requiera atención y comprobar cómo responde la basílica a medida que avancen los trabajos".

COMPARTIR CONOCIMIENTO

Con esta intervención, la Diputación Foral de Bizkaia pretende dar "un nuevo paso en su compromiso con la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico del territorio".

Así, ha destacado que el proyecto 'Begoña / Vecunia', desarrollado mediante convenio con la Basílica de Begoña, permitirá "mirar al pasado para conocer mejor la historia de un enclave especialmente significativo para Bilbao y Bizkaia, y compartir ese conocimiento con la ciudadanía".