La Comisión Mixta de transferencias se reúne el día 29 para traspasar prestaciones no contributivas y de desempleo

VITORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta de Transferencias se celebrará el próximo 29 de diciembre en Madrid para el traspaso de cinco materias, las de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de BaraKaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Las otras transferencias, hasta completar las diez que trasladó en octubre el Ejecutivo de Euskadi al estatal, se seguirán negociando hasta fin de año, plazo límite que se puso para materializar el Estatuto.

Según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, las cinco materias que irán a la Comisión Mixta han sido acordadas con el Ejecutivo del Estado. Tal como ha recordado, ambas administraciones tienen un "acuerdo político", que han ido "tejiendo, bajando esos textos jurídicos, y ajustándolo".

En cuanto al resto de las propuestas, que trasladó al Gobierno estatal en octubre, ha explicado que están ya "sobre la mesa de la Moncloa". "Seguimos trabajando. La semana pasada estuvimos en Madrid, mañana volvemos a tener una reunión, la semana que viene tenemos también otras reuniones programadas y, por tanto, nosotros, hasta que termine el plazo (el 31 de diciembre) seguimos trabajando para que se pueda dar un acuerdo", ha asegurado, para mostrarse convencida de que este puede darse.