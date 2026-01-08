Concluye este jueves en Euskadi el aviso amarillo por temperaturas mínimas y se activa el de fuertes vientos

Archivo - La olas rompen contra la costa en Orio, Guipuzkoa - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas, en vigor durante los últimos días en Euskadi, se ha dado por concluido este jueves, en el que se activará otro por viento en zonas expuestas desde las 15.00 hasta las 24.00 horas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, en zonas expuestas, las rachas de viento del suroeste podrán superar los 100 km/h, especialmente en zonas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas de viento pueden rondar los 60-80 km/h, especialmente en Álava.

El viernes se activará, entre las 03.00 y las 09.00 horas, otro aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación. La altura de ola significante subirá rápidamente desde los 3,5 metros y se situará entre los 4 y 5 metros. La mar de fondo del noroeste irá subiendo y se situará en torno a 3 metros. El viento del oeste/noroeste soplará con fuerza 6-7 y originará mar gruesa a muy gruesa.

A partir de las 09.00 horas, el aviso se elevará a alerta naranja. La altura de ola significante podría situarse entre los 5 y 6 metros. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3-4 metros de altura. El viento soplará del oeste/noroeste fuerza 6-7, con intervalos de fuerza 8, que originará mar gruesa a muy gruesa.

Debido a las características del oleaje y al intenso viento de oeste-noroeste, desde las 09.00 a las 24 horas, se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

También el viernes, se activará el aviso amarillo por riesgo de viento. En zonas expuestas, las rachas de viento del oeste pueden superar los 100 km/h, especialmente áreas del litoral y durante las horas centrales del día. Mientras, en zonas no expuestas de Bizkaia y de Gipuzkoa, las rachas de viento del oeste pueden rondar los 80 km/h, especialmente en áreas próximas a la costa y durante las horas centrales del día. En zonas no expuestas de Álava las rachas de viento alcanzarán los 50-70 km/h.

Ese mismo día, habrá aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de los 1.000 metros, desde las 12.00 hasta las 24.00 horas. La cota de nieve irá bajando desde los 1.000 metros al mediodía a 700-800 metros por la noche.

Las precipitaciones serán débiles a moderadas, más abundantes y generalizadas durante la segunda mitad del día, cuando en la vertiente cantábrica pueden ser persistentes. Durante la tarde y la noche habrá posibilidad de tormentas con granizo en la vertiente cantábrica. Se prevén espesores de 2-15 centímetros a 1.000 metros.

SÁBADO

El aviso de nieve por debajo de los 1.000 metros se mantendrá hasta las 12.00 horas del sábado. La cota de nieve se situará en torno a 700-800 metros, aunque subirá durante la mañana y se situará por encima de los 1.000 metros a partir del mediodía.

Se registrarán precipitaciones débiles a moderadas, más abundantes en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, periodo en el que pueden ser persistentes y abundantes. Por la noche tenderán a remitir.

Por otra parte, volverá a activarse la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 06.00 horas. La altura de ola significante podría superar los 5 metros. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3-4 metros de altura. El viento del oeste/noroeste soplará con fuerza 6-7 y originará mar gruesa a muy gruesa.

Debido a las características del oleaje y al intenso viento del oeste-noroeste se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

A partir de las 06.00 hasta las 21.00 horas, la altura de ola significante se situará entre 4-5 metros, y bajará durante el día hasta situarse en torno a 3,5 metros por la noche. La mar de fondo del noroeste descenderá durante el día desde los 3-4 metros hasta los 2,5-3 metros. El viento soplará del noroeste fuerza 6, y amainará a fuerza 5 por la tarde. Se originará mar gruesa que disminuirá a fuerte marejada.