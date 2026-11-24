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BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a seis años de prisión a un joven por obligar a una menor a hacerle una felación en enero de 2024. Ambos mantenían una relación tras contactar por una red social y, en el momento de los hechos, él tenía 18 años y ella 14 años.

El tribunal considera probado, en su sentencia, que el acusado contactó a través de una red social con la menor y que ambos mantuvieron frecuentes conversaciones mediante aplicaciones de mensajería y quedaron en dos ocasiones.

En uno de esos encuentros, que tuvo lugar el 30 de enero de 2024 en una playa, entre las 19.00 y las 20.00 horas, el acusado que tenía 18 años y la menor 14, comenzó a abrazarla y a realizarle tocamientos por encima y debajo de la ropa en zonas íntimas, mientras ella "le manifestaba reiteradamente que no quería tales conductas".

A continuación, cuando transitaban por un callejón, el acusado insistió en que la menor le practicara una felación y, ante "las reiteradas negativas de esta", el joven "la sujetó por la cabeza" y la obligó a hacerlo en contra de su voluntad.

Cuando la menor logró apartarse, el procesado la "colocó contra una pared e insistió en mantener una penetración vaginal", a lo que ella se negó, momento en el que el acusado "cesó finalmente su conducta".

La Audiencia de Bizkaia considera que la declaración de la víctima, que fue recibida durante la instrucción como prueba preconstituida y reproducida durante el juicio, fue "coherente, sustancialmente invariable desde sus primeras manifestaciones, sin contradicciones relevantes" y además ha contado con corroboraciones periféricas.

EN ESTADO DE CONMOCIÓN

El órgano judicial recoge, en su sentencia, el testimonio de una testigo a la que la menor relató lo sucedido "poco después de los hechos" y que "describió el estado de conmoción en el que se encontraba".

Por otro lado, el informe de la psicóloga de la Unidad Forense de Valoración Integral concluye que la narración de la menor presentó "coherencia, consistencia interna y externa, y persistencia", y también las afirmaciones de la madre de la víctima, que relató la situación de "abatimiento y cambios de comportamiento" registrados en la menor tras los hechos.

El tribunal también cree de "singular relevancia" el comportamiento posterior de las partes. "Ha quedado acreditado que, después de los hechos, cesó todo contacto entre acusado y víctima, pese a que hasta entonces mantenían una relación sentimental y una comunicación frecuente", asegura.

A su juicio, "este dato resulta plenamente congruente con la realidad de la agresión denunciada". Además, la Audiencia vizcaína añade que el acusado no ha ofrecido una "explicación mínimamente razonable acerca de esa abrupta desaparición, circunstancia que constituye un relevante indicio corroborador de la versión sostenida por la denunciante".

AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO

El tribunal determina que el "acusado realizó actos de contenido sexual contra la voluntad expresa de la víctima, quien exteriorizó reiteradamente su negativa". "La ausencia de consentimiento resulta inequívoca. La menor manifestó de forma clara y reiterada su oposición, que el acusado desatendió", censura.

En ese sentido, recuerda que el joven ejecutó la agresión sexual "mediante una sujeción física dirigida a vencer la oposición de la víctima".

Además de la pena de prisión como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía bucal, fija prohibiciones de comunicación y acercamiento a la menor e inhabilitaciones, así como una libertad vigilada de siete años que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión.

El tribunal acuerda que la pena de prisión impuesta al acusado, nacido en un país sudamericamo, sea sustituida por su expulsión del territorio español cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, con prohibición de entrada en España durante diez años desde la fecha de expulsión.

La madre de la menor, en representación de esta, renunció expresamente en el juicio a la indemnización que pudiera corresponderle. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJPV.