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VITORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz investiga a seis personas como presuntas autoras de sendos delitos contra la seguridad vial ocurridos durante este pasado fin de semana, entre ellos, a un conductor, de 85 años, quien dio positivo en alcohol, tras un accidente en el Bulevar de Euskal Herria.

En un comunicado, ha informado que otras tres personas también están siendo investigadas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Se trata de un varón de 36 años, que arrojó unas tasas de 0.72-0.74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el Bulevar de Salburua; otro de 48 años, cuyos resultados fueron 0.91-0.91; y un joven, de 21 años, con tasas de 1.30-1.23 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Además, otros dos conductores están siendo investigados por circular sin permiso. Con ambos se intervino este pasado domingo, alrededor de las 15.00 horas. Con uno de ellos, de 28 años, tras cometer una infracción de tráfico en la calle Portal de Castilla, y el otro, de 33 años, interceptado en un control preventivo de alcoholemia que se estaba realizando en la avenida del Zadorra.