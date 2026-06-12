Los conflictos personales y los temas sociales centran los premios literarios Resurrección María Azkue

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskaltzaindia y la Fundación BBK han entregado este viernes en Bilbao los premios Resurrección María Azkue de Literatura 2025, a los que han concurrido 412 trabajos. Los conflictos personales y los temas sociales son los principales temas de las obras premiadas, según han explicado las entidades organizadoras.

Estos galardones, que organizan la Academia y la BBK desde 1991, tienen como objetivo principal atraer a jóvenes escritores al mundo literario. La ceremonia de entrega de premios se ha celebrado en la sede de la Academia de la Lengua vasca con la participación de los miembros del jurado Jabier Kaltzakorta y Patxi Zubizarreta, además del vicesecretario de Euskaltzaindia, Erramun Osa, y la secretaria de la Academia, la escritora Miren Agur Meabe.

Durante este acto, Meabe ha alabado el trabajo de los autores premiados, así como de sus profesores y de los miembros del jurado, y, tras incidir en que cada escritor tiene que construir su propia definición de literatura, ha aconsejado "leer buenos libros, escribir y escribir, ser autocríticos, y no resignarse nunca".

En esta edición, los premios Azkue en el nivel para jóvenes de 10 a 13 años han recaído en la categoría de narrativa en 'Egunerokoa' de Alatz Nazabal como primer premio, 'Erantzuna jasotzeko esperantza' de Irati Zabalo y 'Ez zara bera bezalakoa' como tercero, todos ellos trabajos de Haurtzaro ikastola de Oiartzun.

En la modalidad de poesía, el primer premio ha recaído en 'Pasillotik isiltasuna' de María Aguirre (Armentia ikastola de Vitoria-Gasteiz), el segundo en 'Zer da zuretzat laguntasuna?' de Noa Zabalegi (Haurtzaro ikastola de Oiartzun), y el tercero en 'Irribarrea' de Izar Urretagoiena (Oianguren BHI de Ordizia).

Por lo que respecta a los premios en el nivel para jóvenes de 14 a 17 años, los galardones en narrativa se han concedido a 'Kartoizko oheak' de Maddi Lakasta (Biurdana BHI de Pamplona), que ha obtenido el primer premio; 'Amaitzearen hori' de Kattin Madariaga (Toki Ona BHI de Bera), con el segundo premio; y, finalmente, 'Isiltasunaren pisua' de Alaa El Ablaoui (Miguel de Unamuno BHI de Vitoria-Gasteiz), como tercer premio.

En el caso de la poesía, el primer premio lo ha logrado 'Wendigo' de Araitz Martinez (Oianguren BHI e Ordizia), el segundo 'Haizea' de Liher Larrea (Haurtzaro ikastola de Oiartzun) y el tercero 'Zuen islak nigan' de Amaia Sarasola (Beasain BHI).