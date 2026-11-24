SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El congreso internacional Languages Lanean 2027 analizará la importancia de la gestión lingüística en la competitividad de las empresas. Impulsado por el Gobierno Vasco, su segunda edición se celebrará en San Sebastián los días 28 y 29 de enero de 2027.

La primera edición se celebró en 2024 en Bilbao, y "visto el éxito de acogida", el congreso volverá tres años después "ampliando su mirada internacional", según han explicado desde la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.

El evento tiene como objetivo compartir experiencias y prácticas avanzadas de gestión lingüística. A través de ellas, se quiere animar a todo tipo de empresas a integrar también la variable lingüística en sus estrategias. La iniciativa de dos días se desarrollará en dos espacios: el 28 de enero, en el Kursaal de San Sebastián, y el 29 de enero en GOe - Gastronomy Open Ecosystem.

La gestión lingüística se abordará como "herramienta para responder a los retos diarios" de empresas y organizaciones. "Una gestión lingüística adecuada tiene impacto en las relaciones con la clientela, en la motivación de los trabajadores y en la cohesión de equipo, en la transmisión del conocimiento, en la identidad de las organizaciones y en la innovación", han señalado desde la viceconsejería.

Así, el congreso analizará el lugar que ocupan las lenguas en la estrategia de las organizaciones, y ofrecerá la oportunidad de conocer experiencias de empresas y entidades avanzadas. Entre otros temas, se tratará la internacionalización, la gestión de personas, la experiencia de cliente, la responsabilidad social y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la gestión lingüística.

Asimismo, se analizará el impacto de la gestión lingüística en diversos sectores económicos, como la industria, el deporte, la sanidad y los cuidados, el comercio, la hostelería y el turismo.

En el congreso se reunirán profesionales y expertos para compartir sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la gestión lingüística y analizar el impacto de la variable lingüística en la competitividad de las empresas.

Además, se presentará la estrategia LANera. A través de esta estrategia integral de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, se busca crear una red permanente de empresas que quieran integrar y expandir el euskera en el mundo laboral.

El congreso Languages Lanean 2027 estará abierto a todo el público, y está dirigido especialmente a responsables empresariales y profesionales, y ya está abierto el plazo de inscripción.