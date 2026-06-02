El Consejo de Gobierno Foral aprueba un incremento de 65.000 euros en 2026 para las federaciones deportivas alavesas

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VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a las federaciones deportivas alavesas para el año 2026, que cuenta con un incremento de 65.000 euros respecto al ejercicio anterior, con el fin de "reforzar la colaboración entre la Diputación Foral de Álava y las Federaciones deportivas, dotándolas de recursos económicos para el desarrollo de sus funciones públicas y su actividad ordinaria".

Según ha informado el Departamento de Cultura y Deporte, este aumento pretende también impulsar nuevas líneas estratégicas vinculadas a la profesionalización, la formación y el fomento del euskera.

En concreto, las ayudas están destinadas a apoyar el desempeño de sus funciones de carácter público administrativo y su papel como agentes colaboradores de la Diputación Foral de Álava, en el marco de la Ley 2/2023, de 30 de marzo, reguladora de la actividad física y del deporte del País Vasco.

Asimismo, la convocatoria contempla financiación para la organización de los torneos de San Prudencio, el impulso del uso del euskera en las estructuras federativas, la mejora de la gestión técnica de las federaciones y la organización de acciones formativas dirigidas al personal técnico, en línea con la Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como principal novedad, este año se incorporan nuevas líneas de financiación destinadas a la profesionalización de la gestión técnica de las federaciones deportivas, así como al desarrollo de cursos formativos para el personal técnico, reforzando así la calidad, la estructura y la sostenibilidad del sistema deportivo alavés.

Además de los gastos tradicionales vinculados al funcionamiento ordinario, como personal, suministros, mantenimiento o actividades deportivas, la convocatoria amplía su alcance para incluir inversiones estratégicas que permitan a las federaciones avanzar en su profesionalización, mejorar su estructura organizativa y adaptarse a las nuevas exigencias normativas.

Con esta convocatoria, la Diputación Foral de Álava pretende reafirmar su compromiso con el tejido federativo como pieza clave en el desarrollo del deporte en el territorio, promoviendo una práctica deportiva más estructurada, inclusiva y de calidad.