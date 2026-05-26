Correos de Pasaia (Gipuzkoa) estrena oficina, a escasos metros de la anterior, e incorpora servicio Citypaq

Correos de Pasaia estrena oficina - CORREOS

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Correos de Pasaia (Gipuzkoa) ha estrenado oficina en Euskadi Etorbidea 2, "a escasos metros de la anterior", y ha incorporado a la misma el servicio Citypaq, disponible 24 horas.

La compañía ha traslado su oficina de Pasaia a un nuevo local en Euskadi Etorbidea, 2, una ubicación "inmersa en el proceso de regeneración y transformación del Puerto pasaitarra".

El nuevo local dispone de una superficie de 160 metros cuadrados y zona pública de 42 metros cuadrados, además de área de atención al cliente, área interna, aseos y almacén. Presenta, también, espacios funcionales para la actividad postal y de paquetería de la empresa logística.