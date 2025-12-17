Cuatro detenidos por robar bobinas de cable en una empresa de Ortuella contra la que estrellaron una furgoneta

Archivo - Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres han sido detenidos durante la madrugada de este miércoles en Ortuella (Bizkaia) tras ser sorprendidos robando en una empresa, cuyo portón de carga habían forzado estrellando contra el mismo una furgoneta. En el interior del vehículo han sido localizadas varias bobinas de cable allí sustraídas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Sobre las dos y media de esta madrugada una dotación de la Ertzaintza que realizaba labores de protección ciudadana por Ortuella se ha desplazado hasta una empresa ubicada en dicha población, tras ser alertada de que la alarma de intrusión de la misma se había activado.

Una vez en el lugar han observado que el portón de carga del pabellón se encontraba forzado en su parte inferior, presentando un fuerte impacto. Frente al mismo había una furgoneta estacionada, la cual llevaba colocada una bola para remolque y tenía rota una tulipa trasera, Según comprobaron los ertzainas, los restos de la tulipa estaban esparcidos por el suelo y los daños de la puerta eran coincidentes con los del vehículo.

Dentro de la furgoneta había cargadas varias bobinas de cable que, según se ha podido verificar, habían sido sustraídas del interior del taller. Ante esta situación y tras confirmar que los autores del robo habían huido, los agentes han procedido a realizar una inspección por las inmediaciones localizando poco después a cuatro individuos tratando de ocultarse entre unos matorrales.

Los sospechosos han sido identificados y, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, detenidos como autores de un presunto delito de robo con fuerza. Los arrestados, de edades comprendidas entre los 21 y 33 años, han sido trasladados a dependencias policiales para realizar los trámites necesarios y después ser puestos a disposición judicial.

La comisaría de la Ertzaintza de Muskiz investiga la implicación de los cuatro detenidos en otros actos delictivos similares perpetrados en la zona con el mismo 'modus operandi'.