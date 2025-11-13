Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un incendio en una vivienda en Barakaldo

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres, de entre 46 y 60 años, han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en el incendio registrado este jueves en una vivienda de la localidad vizcaína de Barakaldo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fuego, ya extinguido por los bomberos, comenzó sobre las 5.50 horas en un domicilio del tercer piso de un inmueble de la calle El Carmen de Barakaldo. Al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local, además de recursos sanitarios.

Uno de los moradores del piso, un hombre de 48 años, ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Cruces, tras haberse precipitado desde una de las ventanas de la vivienda, supuestamente, para huir de las llamas, según ha explicado Seguridad.

Otros tres hombres que se encontraban en el interior de la vivienda afectada, tres hombres de 46, 48 y 60 años, también han tenido que ser trasladados a centros sanitarios de Barakaldo, uno al Hospital de Cruces y los otros dos, al Hospital de San Eloy.

Además, ocho vecinos del edificio han tenido que salir de sus domicilios durante los trabajos de extinción, aunque ya han podido regresar a ellos.

A lo largo de la mañana, la Ertzaintza realizará una inspección ocular en el domicilio para tratar de esclarecer las causas que originaron el fuego.