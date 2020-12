Ssegura que se pueden producir "contagios inesperados, involuntarios e impredecibles, y es lo que hay que evitar"

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que no se permite la movilidad en Navidad para "ir de farra", ir de cuadrilla de un hotel para celebrar la Nochevieja o desplazarse a otras comunidades autónomas para estar con amigos.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado las recomendaciones existentes "muy claras" para evitar la movilidad para agrupamientos y aglomeraciones, y evitar juntarse con las personas con las que no se convive habitualmente.

A su juicio, "no se trata de echar la culpa a nadie ni de echar la bronca nadie", pero ha afirmado que sabe que hay cuadrillas de jóvenes que están haciendo planes para el día 30 de "meterse en una instalación hotelera", el 31 a casa a cenar y, luego, volver al hotel a "hacer la fiesta". "Son personas que no conviven habitualmente, cualquiera de ellas puede estar contagiada", ha apuntado, para recordar también la fiesta ilegal de Derio (Bizkaia).

Además, ha señalado que también hay gente que pretende desplazarse a otras comunidades autónomas para pasar unos días con amigos. "Es que no vale esto. Se han levantado algunas restricciones para unos días muy concretos, del día 23 al día 26 de diciembre y del día 30 de diciembre al 12 de enero, pero para ver si se permite cierta movilidad para ver a nuestra abuela o amama vive sola y no quiere estar sola en Navidad", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo ha advertido de que no se habla de poder ir de "farra, a una instalación del tiempo que sea, de ir en cuadrilla a no sé dónde". "La razón es muy sencilla. Nosotros convivimos con nuestro grupo familiar, no con nuestros amigos. Cualquiera de nosotros puede estar infectado", ha indicado, para apuntar que se pueden producir "contagios inesperados, involuntarios e impredecibles, y es lo que hay que evitar", ha manifestado.

