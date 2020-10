Policía Local de Basauri y Ertzaintza reforzarán la vigilancia en las 'no fiestas' de San Fausto de Basauri

Piden "el máximo de responsabilidad individual y colectiva", y anuncian que atajarán "concentraciones espontáneas e irresponsables"

La Policía Local de Basauri y la Ertzaintza reforzarán la vigilancia en las 'no fiestas' de San Fausto de la localidad vizcaína de Basauri para garantizar la seguridad sanitaria ante la pandemia de la covid-19, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Además, piden "el máximo de responsabilidad individual y colectiva", y anuncian que atajarán "concentraciones espontáneas e irresponsables"

En el marco de la Mesa de Coordinación Operativa, fruto del Convenio Marco de Colaboración en la que participan las jefeturas de ambos cuerpos policiales para dar "una respuesta unitaria" en el municipio, pusieron en marcha hace dos fines de semana un plan de acción conjunto para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias durante las fechas en las que, en una situación de normalidad se hubiesen celebrado las fiestas del barrio de San Miguel.

Este plan seguirá activo estos dos próximos fines de semana, en los cuales se deberían celebrar 'San Faustos', si no se estuviera en plena pandemia del coronavirus.

La primera acción de este plan fue la comunicación específica a los hosteleros de la localidad, en la que, entre otras cuestiones, les recordaron "la importancia y la obligatoriedad" de respetar y hacer respetar las medidas sanitarias decretadas para los establecimientos hosteleros y les ofrecieron su colaboración para atajar cualquier contratiempo a la hora de hacer cumplir las restricciones.

El siguiente paso ha sido el operativo especial de cara a las "no fiestas", en el que ambos Cuerpos policiales se repartieron funciones para actuar de forma conjunta en San Miguel, "dispositivo preventivo que ha resultado muy efectivo y replicarán a partir de este fin de semana".

EVITAR INFRACCIONES

Tras apuntar es que la normalidad y la falta de incidentes reseñables han marcado las "no fiestas" de San Miguel, en las que la Policía Local de Basauri y la Ertzaintza reforzaron su servicio, el Departamento de Seguridad ha apuntado que, de cara a las "no fiestas" de San Fausto, previamente se han identificado los puntos susceptibles de potenciales incumplimientos, como el botellón por parte de los jóvenes, y también de la población adulta en el entorno del sector del ocio, donde se pretende "atajar cualquier infracción por la concentración espontánea e irresponsable".

La Policía Local de Basauri y la Ertzaintza desplegarán más efectivos a fin de reforzar la vigilancia, con patrullas en vehículos y a pie, y estableciendo puntos de vigilancia con especial atención a aquellas zonas e infraestructuras que puedan acoger cualquier infracción e incumplimiento de la orden de salud: zonas peatonales y de ocio, plazas y parques, etc.

También realizarán controles en otros medios de transporte y de los desplazamientos a pie al municipio. El objetivo de este dispositivo es evitar el consumo de alcohol en menores, el no uso de mascarilla, que no se guarde la distancia de seguridad y cualquier otro comportamiento que no respete las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la covid-19.

"El comportamiento ciudadano en San Miguel ha sido ejemplar. Confiamos en que en Basauri la tranquilidad y la ausencia de infracciones será también la tónica dominante, para lo que pedimos a la ciudadanía el máximo de responsabilidad individual y colectiva en estas fechas y el cumplimiento íntegro de las medidas sanitarias", recalcan Policía Local y Ertzaintza.