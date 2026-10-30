D'Anjou insta a los partidos a "olvidar el contexto preelectoral" y negociar las cuentas vascas sin "ideas prejuzgadas"

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha instado a los partidos políticos a "olvidar el contexto preelectoral" y sentarse a negociar los presupuestos de Euskadi para 2027 sin "ideas prejuzgadas", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo vasco, a pesar de contar con la mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas, "quiere escuchar qué otras alternativas hay".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, D'Anjou ha destacado que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2027, aprobado en el Consejo de Gobierno Vasco, cuya cuantía alcanza los 17.629 millones de euros, un 7,6% más que las cuentas de este ejercicio, es, un año más, un presupuesto 'récord', pero ha añadido que, "lo verdaderamente importante es que sea capaz de poder hacer frente a los retos que tenemos como sociedad por delante".

Según ha indicado, el próximo lunes empezarán las comparecencias de cada consejero para detallar las cuentas de sus departamento y, tras la correspondiente tramitación parlamentaria, que incluye la presentación de enmiendas totales y parciales, las cuentas para 2027 estarán aprobadas por el Parlamento el próximo 21 de diciembre.

En esa línea, ha indicado que, tras las presentaciones de los presupuestos correspondientes a cada departamento que concluirán el próximo miércoles, su intención es llamar seguidamente a los grupos políticos para sentarse a negociar las cuentas.

D'Anjou ha reconocido que en la negociación, "más allá de la economía", puede haber "alguna dificultad más" por el contexto preelectoral que "de alguna manera pudiera condicionar en los planteamientos cuando se sientan en la mesa a algunos grupos políticos".

En cualquier caso, ha dicho que "nos corresponde sentarnos a la mesa, olvidarnos todo lo que hay fuera y ver si hay puntos de conexión". En ese sentido, ha considerado que "no es bueno cuando te vas a sentar a una mesa venir con ideas prejuzgadas" o pensando en "si es más complicado o no o qué probabilidades hay".

"Nos sentaremos, veremos, pero, evidentemente el contexto en el que estamos no contribuye en esto y por que hay que olvidarlo", ha afirmado, para asegurar que desde el Ejecutivo vasco están dispuestos a "escuchar, valorar y acordar en la medida posible las distintas sensibilidades que hay" entre los grupos parlamentarios para "intentar hacer un presupuesto más allá de los dos partidos que sustentan al Gobierno".

En ese sentido, el consejero de Hacienda y Finanzas ha considerado importante ser "realistas" y que las propuestas que se presenten sean "viables, concretas y detalladas".

Por otro lado, ha reconocido que el Gobierno de coalición de PNV y PSE "nos da estabilidad" y ha dicho que, a veces, no se pone en valor que, en "momentos tan complejos y de tantas incertidumbres" se cuente con unas instituciones donde hay "una estabilidad en cuanto a saber que va a haber unos presupuestos". "No lo ponemos en valor porque parece que es lo natural en Euskadi, pero lo contrario, que se vive en el entorno, genera pues unos bloqueos y no no poder dar la respuesta que requiere pues el momento actual", ha advertido.

D'Anjou ha asegurado que el Gobierno "quiere escuchar qué otras alternativas hay" porque "enriquece y porque estamos hablando de que tenemos que estar todos orientados al interés general del país". Por tanto, ha insistido, "nos corresponde escuchar al resto de partidos e intentar, si se puede enriquecer, el presupuesto".

IPC

Sobre el dato IPC adelantado avanzado este viernes por Instituto Nacional de Estadística, que mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, ha señalado que, para el Ejecutivo vasco "uno de los pilares importantes es el bienestar de la ciudadanía" y, según ha indicado, "parte del bienestar es la seguridad ante el alza que puede haber y que está habiendo en los precios".

Las medidas concretas para hacer frente al alza de los precios, ha dicho, las irán desgranando cada departamento, pero ha destacado que en el proyecto de cuentas "hay 13.000 millones de euros, el 74% del presupuesto, pensado para el bienestar de la ciudadanía", a lo que ha sumado la deflactación del 3% en el IRPF acordada por las diputaciones vascas, que va a suponer que "cerca de 140 millones de euros que de no tomar esta medida irían a las arcas públicas se van a quedar en los bolsillos de la ciudadanía".

Tras remarcar que Euskadi es "un país que reacciona ante lo que pueda venir", ha señalado que "los tipos y los límites de tributación no tienen que estar sujetos a modificaciones todos los años" y ha recordado, en cuando a las previsiones de crecimiento, que Euskadi va a crecer un 1,9% en términos reales, al tiempo que ha remarcado que "lo importante es que va a ser capaz de generar empleo".

TUBOS REUNIDOS

Sobre la situación de Tubos Reunidos, que ha solicitado la liquidación de su sociedad matriz, tras no recibir ofertas por sus acciones, en el marco de su concurso de acreedores y mantener un impago de unos 150 millones de euros con la SEPI, ha dicho que el papel del Gobierno vasco "siempre va a ser el de estar hasta el último momento intentando buscar soluciones y facilitando la búsqueda de soluciones. viables para la empresa".

En este caso, ha reconocido que la realidad "está complicada y todo pasa por que esa deuda tan elevada, los 150 millones de millones de la SEPI, de alguna manera se aligere". "La Sepi, esté manteniendo contactos con aquellas ofertas que se han presentado, a ser absolutamente consciente y esa es una condición necesaria, porque si ello es muy complicado que la empresa pueda tirar para adelante", ha considerado.

D'Anjou ha asegurado que desde el Departamento de Industria "se están esforzando" y "desde todas las partes se está trabajando intentando buscar una solución" y ha insistido en que el papel del Gobierno Vasco va a ser "el de apoyar".

"Lo que sí está claro es que el gobierno vasco va a estar intentando buscar la solución y, ya en particular desde el IVF, la parte que toca más financiera, lo que sí que es cierto es que siempre vamos a necesitar un acompañamiento privado en cualquier solución que se vaya a dar", ha advertido. En todo caso, ha insistido en que, "aunque es complicado, primero hay que despejar esta deuda que está asfixiando a la compañía".

En cuanto a Vicinay Sestao, que se enfrenta al despido de 60 trabajadores, prácticamente la mitad de los 130 empleados de la planta, y a un ERTE para el resto de la plantilla, vigente hasta el 31 de julio de 2027, el consejero de Hacienda y Finanzas ha reconocido que también es un caso "complicado" y ha dicho que entiende las preocupaciones que tienen los trabajadores.

"El mercado a veces es así, hay un pedido muy importante que por circunstancias del mercado no se lo ha llevado Vicinay y el compromiso del Gobierno en este tema es apoyar cualquier proyecto sostenible y viable que pueda haber y apoyar al máximo", ha manifestado.

GOBIERNO PP-VOX

Sobre la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox y cómo afectaría a las negociaciones de transferencias pendientes, ha reconocido que se ha puesto "en esa tesitura y, es verdad que, a priori, no parece que pueda haber los 46 acuerdos que hemos tenido en esta legislatura".

No obstante, ha señalado que, "lo bueno de las comisiones mixtas es que tienen que ser acuerdos por unanimidad" y que "estamos en una relación bilateral, en la cual, para cualquier paso que se dé, ninguna de las dos partes tiene la sartén por el mango, no tiene la mayoría".