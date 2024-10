David Marto crea una novela gráfica que invita a descubrir a Eduardo Chillida a través de los ojos de una joven

'El mapa de Chillida' propone a sus lectores emprender un viaje por la geografía española para descubrir la obra pública del artista vasco

SAN SEBASTIÁN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novela gráfica 'El mapa de Chillida' del dibujante David Marto, que llegará este viernes a las librerías, invita a descubrir a Eduardo Chillida a través de los ojos de una joven estudiante "enamorada" de la obra del artista vasco y acercar sus creaciones a nuevos públicos.

Editado con motivo del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, el cómic, que ha sido presentado este jueves en Chillia Leku por la editorial Norma Editorial, propone a sus lectores emprender un viaje por la geografía española de la mano de su protagonista para descubrir la obra pública de Chillida.

Editada simultáneamente en castellano y en euskera, la novel gráfica invita a descubrir esta obra pública a través de su protagonista Marta, una estudiante de Bellas Artes que ha soñado con acompañar a su abuelo a visitar los principales monumentos de Eduardo Chillida que hay repartidos por toda España. Al morir su abuelo, Marta decide hacerle un homenaje cumpliendo su sueño y convirtiendo la contemplación de las esculturas de Chillida "en distintas etapas de un viaje inolvidable".

"Cuando el 8 de septiembre de 2017 visité por primera vez el museo Chillida Leku, no imaginé que siete años después publicaríamos esta novela gráfica", ha afirmado Rafael Martínez, fundador y presidente de Norma Editorial, durante la presentación de este cómic que se ha gestado en colaboración con el museo Chillida Leku y la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce.

David Marto ha apostado por un enfoque "muy didáctico" en el contenido de la novela, "más cercano y optimista que erudito y crítico". "Desde el principio supe que no quería hacer una biografía, así que desarrollé una historia sobre una chica que viaja por España visitando sus obras públicas y aprendiendo sobre Chillida por el camino, para que así el lector vaya descubriendo al escultor al mismo tiempo que ella", ha expresado Marto.

Con el objetivo de atraer a todos los públicos y no solo al juvenil, el artista ha trabajado para esta obra un estilo "más serio, basado en ángulos y rectas, algo alejado del habitual estilo de sus dibujos, y utilizando únicamente tres colores: el blanco y negro, más un azul que ayuda a dar volumen y facilita la lectura de las imágenes".

"Las nuevas generaciones quizá estén más alejadas del arte de Eduardo Chillida, puesto que no han convivido con él conscientemente. Este cómic supone una oportunidad perfecta para acercarles a su obra y que puedan conectar con el espíritu del escultor, demostrando cómo su particular visión y práctica artística siguen siendo relevantes en el siglo XXI", ha declarado Nausica Sánchez, responsable de Educación e Investigación en Chillida Leku.

DESDE TOLEDO A SAN SEBASTIÁN

'El mapa de Chillida' se acerca a la obra pública de Eduardo Chillida desde la perspectiva de un viaje "interior y personal" que emprende su protagonista, quien desarrolló de muy pequeña una relación "afectuosa e íntima" gracias a su abuelo con la escultura 'Lugar de encuentros V', situada en su Toledo natal.

La muerte del abuelo, un entusiasta de la obra de Chillida, desencadena un viaje por la geografía española que llevará a su protagonista por las principales esculturas monumentales situadas en Madrid, Sevilla, Valladolid, Barcelona o San Sebastián. El viaje acaba en Chillida Leku.

"Mi abuelo siempre decía que lo que es de uno es casi de nadie, de ahí que comenzase a realizar estos proyectos monumentales, para que sus obras fuesen de todos y se convirtiesen en lugares de encuentro", ha expresado Mikel Chillida, nieto del artista y portavoz de la Fundación Eduardo Chillida - Pilar Belzunce.

Son más de 40 las esculturas públicas de Eduardo Chillida repartidas por diferentes ciudades del mundo y, todas ellas, han transformado sus ubicaciones en auténticos "lugares de encuentro" para la ciudadanía, ha apuntado. Entre ellas están el Peine del viento XV en San Sebastián, Elogio del Horizonte en Gijón o el Monumento a la Tolerancia en Sevilla.

'El mapa de Chillida' cuenta con prólogo del artista y dibujante de cómics Álvaro Martínez Bueno, ganador del premio Eisner por la serie 'The Nice House on the Lake' en la que introdujo en sus viñetas la obra de Chillida.

Además, tras las más de 60 páginas de viñetas, el volumen concluye con un completo dossier de 24 páginas en el que los lectores podrán ampliar la información sobre la vida y obra de Eduardo Chillida, incluyendo un apartado dedicado a la escultura pública en España con un mapa de localización, la historia de Chillida Leku y los conceptos clave su obra, así como la biografía del artista.