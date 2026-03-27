Decretada prisión provisional para una mujer acusada de agredir a su pareja con arma blanca en Getxo (Bizkaia)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia de Getxo ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de una mujer detenida por la Ertzaintza en esa localidad vizcaína por supuestamente agredir a su compañero sentimental con un cuchillo. En principio, a la acusada se le imputa un delito de tentativa de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La mujer, de 44 años, ha sido detenida en Getxo tras agredir presuntamente a su compañero sentimental con un cuchillo y la víctima ha precisado de evacuación a un centro hospitalario.

La Ertzaintza ha explicado que los hechos han tenido lugar poco antes de las diez de la pasada noche en una vivienda ubicada en el barrio getxotarra de Algorta. Al lugar se han desplazado patrullas en funciones de protección ciudadana, que han confirmado la presencia de un hombre en un portal, que presentaba una herida sangrante a la altura del pecho.

Los ertzainas han identificado en el domicilio a una mujer, pareja de la víctima y, en base a las primeras indagaciones realizadas, la Ertzaintza ha determinado que en el transcurso de una discusión, la mujer habría agredido con un cuchillo al hombre. La citada arma blanca, presumiblemente utilizada en la agresión, ha sido hallada en el interior del inmueble.

El herido, de 23 años, fue evacuado en ambulancia al Hospital de Cruces. Por su parte, la mujer, de 44 años de edad, ha sido detenida por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y, posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.