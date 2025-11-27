Decretan el ingreso en prisión de la mujer detenida tras el incendio de Barakaldo acusada de homicidio, incendio y daños

Edificio afectado por un incendio en Barakaldo - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión de la mujer detenida el pasado martes tras el incendio del 13 de noviembre en Barakaldo, en el que un hombre falleció al arrojarse al vacío desde un tercer piso, mientras que otros tres resultaron heridos. La mujer es considerada la presunta autora de ese fuego y ha pasado este jueves a disposición judicial acusada de delitos de homicidio, incendio y daños.

Seguridad ha señalado que, una vez finalizada la investigación llevada a cabo por la comisaría de la Ertzaintza de Sestao, se ha podido determinar que la mujer, de 44 años de edad, es la presunta autora del citado incendio.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las seis de la mañana del pasado 13 de noviembre, en un tercer piso de un bloque de viviendas de la calle El Carmen de la localidad de Barakaldo.

Varias llamadas alertaron a la Ertzaintza de que los vecinos de una vivienda que se encontraba en llamas solicitaban ayuda desde las ventanas. A la llegada de los servicios de emergencias, comprobaron que uno de los moradores del domicilio, de 48 años de edad, se había precipitado cayendo a la vía pública, y que otros dos seguían pidiendo auxilio desde las ventanas. Los Bomberos lograron rescatar a estas dos personas, y un cuarto habitante fue rescatado de un patio interior.

Los cuatro residentes de la vivienda, de entre 46 y 60 años, tras ser asistidos por los servicios sanitarios en el lugar, fueron finalmente trasladados a los hospitales de Cruces y San Eloy. Horas después, falleció el hombre que se precipitó a la vía pública debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras lo ocurrido, los agentes investigadores han realizado diferentes indagaciones que han determinado que el incendio había sido provocado. Estas investigaciones permitieron la identificación de la presunta autora del incendio. Se trata de una mujer que había mantenido anteriormente varias disputas con los moradores del domicilio incendiado.

Este martes, se procedió a la detención de la sospechosa en Barakaldo, acusada de los delitos de homicidio, incendio y daños. La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias policiales y a mediodía de este jueves, ha sido puesta a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.