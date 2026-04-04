Decretan libertad provisional para el detenido por el presunto homicidio de su pareja el pasado miércoles en Basauri

Concentración en Basauri por el homicidio de una mujer, con la participación de sus familiares. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado este sábado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri (Bizkaia), con la obligación de comparecer todos los días en el tribunal que instruirá el caso. Además, se ha acordado retirarle el pasaporte, según ha informado el TSJPV.

El hombre, de 45 años de edad, había sido trasladado este mismo sábado sobre las tres de la tarde desde dependencias policiales para pasar a disposición judicial.

El pasado miércoles es cuando se produjo el fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años, en una vivienda de Basauri, tras sufrir una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar.

El análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación al suceso, durante este pasado viernes se procedió en Bilbao a la detención de su pareja, un hombre de 45 años, y, según informó el Departamento de Seguridad, estaba acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género por su supuesta implicación en la muerte violenta de la víctima.

El detenido tenía una orden de alejamiento contra la mujer y constaban antecedentes de violencia de género. El hombre permanecía este sábado bajo custodia policial y, tras su paso a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado su libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, que es el que va a instruir este caso y a continuar con las diligencias pertinentes. Asimismo, el juzgado también ha acordado retirarle el pasaporte.