Decretan prisión para el líder de la Banda del Kay por varios robos en Burgos tras ser detenido en Orio

Detención del líder de la Banda del Kay - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo este pasado jueves a un varón de 32 años, líder de la Banda del Kay, como responsable de diversos robos en una misma empresa del polígono de La Vega, en Briviesca (Burgos), y tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. Además, otras cuatro personas fueron puestas a disposición judicial, tras ser localizadas en diferentes puntos de Bizkaia, que estarían relacionadas con el último robo cometido por el entramado.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la operación 'Brivega', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos, ha requerido de meses de una exhaustiva labor policial, que tuvo como primer resultado la reconstrucción precisa de la secuencia delictiva.

Días después del último robo cometido por la banda, los agentes lograron localizar, en diferentes puntos de Bizkaia a cuatro personas directamente relacionadas con los hechos y, una vez efectuadas las gestiones pertinentes, todas ellas fueron puestas a disposición judicial como presuntas autoras, en distinto grado de participación, de los delitos de robo con fuerza y de receptación del material sustraído.

En paralelo, las pesquisas permitieron centrar la atención en un quinto sujeto, considerado el líder de la organización, quien adoptaba numerosas medidas para evitar ser detectado. Este individuo, considerado como uno de los principales líderes de la Banda del Kay, estaba en búsqueda por la Justicia desde el año 2024 debido a su presunta participación en otros hechos delictivos de diversa índole.

Los investigadores recabaron indicios suficientes para situar con certeza su paradero y, a continuación, planificar un amplio operativo para garantizar el éxito de su detención.

Así, durante el jueves, se activó un dispositivo en la localidad de Orio (Gipuzkoa), en la que participaron efectivos de diversos grupos dada la elevada peligrosidad del implicado y su manifiesta predisposición a sustraerse de la acción de la justicia -como atestiguaban las múltiples requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión vigentes en su contra-, han explicado.

INTENTO DE HUÍDA

A primera hora de la mañana y tras un breve intento de huida, el sospechoso fue interceptado en las inmediaciones del bloque de viviendas en el que residía habitualmente, y fue trasladado a continuación hasta dependencias oficiales para su custodia.

El juez ha decretado su ingreso en prisión, mientras que las diligencias continúan abiertas ya que no se descartan nuevas detenciones.