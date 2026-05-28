La demora media para una intervención quirúrgica en Euskadi aumenta en veinte días y se sitúa en 77,4 días

Resonancia magnética - OSAKIDETZA

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica en Euskadi ha aumentado en veinte días, para situarse en los 77,4 días de demora desde finales de noviembre pasado cuando arrancaron las jornadas de huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Este es uno de los datos que se extrae del último balance semestral de Osakidetza, que recoge la situación de listas de espera desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 23 de mayo de 2026, hecho público este jueves.

Asimismo, Osakidetza ha derivado a un total de 1.721 personas que llevaban esperando más de 150 días a una operación para ser intervenidas en centros concertados, para "garantizar, en la medida de lo posible, que la espera no sea de mas de seis meses".

Con estos datos, el Departamento de Salud ha valorado que Osakidetza ha logrado "contener el aumento en los tiempos de espera" de una intervención quirúrgica, a pesar de haber encadenado cuatro semanas de huelga estatal de médicos.

Según ha trasladado, durante el período de huelga, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de ser 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días, frente a la demora media de hace un año, en mayo de 2025, que era de 56,61 días.

Al respecto, Salud ha puesto en valor que puso en marcha hace dos años, en julio de 2024, un plan de choque que logró "reducir significativamente los tiempos de espera", volviendo a cifras previas a la pandemia.

Dicho plan ponía el foco en áreas que requieren una intervención prioritaria, prestando especial atención a los pacientes con demoras superiores a 180 días. Desde su aplicación, Osakidetza logró reducir las demoras de la lista quirúrgica por debajo de los 60 días, por lo que partía de "una situación favorable hasta la convocatoria de huelga estatal de médicos".

En este sentido, y con el fin de tratar de reducir el impacto, el Departamento de Salud y Osakidetza han activado medidas extraordinarias, que están teniendo "resultados favorables". Así, desde abril, un total de 1.721 personas que llevaban esperando una operación más de 150 días, han confirmado su derivación a un centro concertado. Osakidetza ha recordado que la prioridad es "garantizar la seguridad y la atención de los pacientes, poniendo a su disposición todas las opciones disponibles".

La situación de listas de espera en mayo de 2026 recoge, además, que en el ámbito de las consultas hospitalarias el tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre. Por servicio, Traumatología y Oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardiaca, y la espera es mínima en servicios como Medicina Nuclear o Radiodiagnóstico.

Salud ha señalado que las pruebas complementarias también reflejan el "impacto del conflicto laboral", ya que la espera media es de 63,74 días, frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre. En este sentido, ha explicado que no todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses.

RESONANCIAS MAGNÉTICAS

En este sentido, Osakidetza ha reducido en los últimos seis meses en 7.569 personas la lista de espera para acceder a una resonancia magnética, lo que supone una disminución cercana al 19% y "evidencia el impacto directo del refuerzo de la actividad diagnóstica en el sistema público de salud".

En septiembre de 2025, un total de 40.506 pacientes se encontraban en lista de espera para esta prueba, frente a los 32.937 registrados en marzo de 2026. El Gobierno Vasco ha subrayado que esta evolución responde al esfuerzo realizado para optimizar el uso de los equipos disponibles, incrementar la actividad asistencial y mejorar la organización de los recursos diagnósticos.

La reducción se ha producido en los tres territorios históricos, siendo especialmente significativa en Gipuzkoa. En marzo de 2026, la lista de espera se sitúa en 11.624 pacientes en Gipuzkoa (1.937 por máquina), 16.011 en Bizkaia (2.001 por máquina) y 5.302 en Araba (1.060 por máquina).

Seis meses antes, en septiembre de 2025, los datos eran de 14.913 pacientes en Gipuzkoa (2.486 por máquina), 18.132 en Bizkaia (2.267 por máquina) y 7.461 en Araba (1.492 por máquina), lo que refleja una "reducción generalizada de la presión asistencial".

Según el Departamento de Salud, este descenso tiene un "impacto directo en la atención a los pacientes", al permitir un acceso más ágil a las pruebas diagnósticas y acelerar los procesos clínicos, mejorando así la calidad de la atención sanitaria.

El departamento ha asegurado que esta tendencia de mejora se verá "reforzada", con la incorporación de nuevas resonancias magnéticas de última generación. Así, ha señalado que, en Gipuzkoa, la entrada en funcionamiento ya en junio de dos nuevos equipos en el Hospital Universitario de Donostia permitirá seguir reduciendo las demoras y aumentar la capacidad diagnóstica.

En total, Osakidetza incorporará cuatro nuevas resonancias magnéticas gracias a una inversión de 5,5 millones de euros. Dos de ellas operativas en junio en la OSI Donostialdea y las otras dos se instalarán en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces: una en el Hospital Universitario Cruces, cuya puesta en marcha está prevista para otoño tras la finalización de las obras, y otra en su red de Atención Primaria, cuya ubicación se concretará próximamente.

Osakidetza ha desarrollado que estos equipos, de última generación, permitirán realizar exploraciones con mayor "precisión y rapidez", reduciendo el tiempo de cada prueba y aumentando el número de pacientes atendidos. Su incorporación forma parte del 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032' y se alinea con las líneas estratégicas del 'Pacto Vasco de Salud', especialmente en lo relativo al refuerzo de infraestructuras y la apuesta por la innovación tecnológica.

MINISTERIO DE SANIDAD

Con este balance semestral, el Departamento de Salud y Osakidetza han resaltado que la reducción de las listas de espera --con el plan de choque puesto en marcha en 2024-- y la mejora continua "no son objetivos aislados, sino compromisos estructurales que se establecen en el 'Pacto Vasco de Salud'", con una hoja de ruta marcada para "garantizar una sanidad pública de calidad, universal y sostenible".

Por ello y para evitar que el esfuerzo conjunto realizado "no dé los frutos esperados y continúe aumentando las listas de espera ante la previsión de nuevas jornadas de huelga", el Departamento de Salud y Osakidetza han reiterado su solicitud al Ministerio de Sanidad para que "explore todas las vías posibles para que Euskadi pueda ejercer plenamente las funciones necesarias en defensa de la atención sanitaria de la ciudadanía".