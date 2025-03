Denis Itxaso pide que el debate de defensa y seguridad no rebaje los objetivos de inversión comunitaria en vivienda

Apuesta por una estrategia de rehabilitación que no se limite a la eficiencia energética e integre la accesibilidad de manera transversal

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha pedido en Bruselas que el debate geopolítico sobre defensa y seguridad "no rebaje los objetivos de inversión comunitaria en vivienda" porque la UE no puede "olvidarse de esta causa". Además, ha apostado por una estrategia de rehabilitación de vivienda en Europa "que no se limite a la eficiencia energética", sino que "integre la accesibilidad de manera transversal".

El titular vasco de Vivienda y Agenda Urbana ha participado este miércoles en la audiencia pública conjunta de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo. Bajo el título "Hacia un plan europeo de vivienda: perspectivas en áreas urbanas y rurales", la sesión ha reunido a responsables políticos y expertos de diferentes regiones europeas, y a instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para debatir sobre el papel de la política de cohesión en el impulso de la vivienda asequible.

Durante su intervención, titulada 'El acceso a la vivienda en un contexto geopolítico complejo: reto clave para el futuro social y económico de Europa', Itxaso ha alertado de que "las amenazas geopolíticas y las necesidades en seguridad y defensa no pueden ni deben rebajar los objetivos comunitarios en vivienda". En su opinión, lo contrario representaría "un grave error que pagarán nuestros hijos y nietos".

"Además de con planes de rearme, Europa también se defiende de los riesgos de la radicalización política y el autoritarismo populista, y de quienes quieren alentarla más allá de nuestras fronteras, con un programa estructural de construcción de vivienda asequible que ofrezca esperanza a las clases medias europeas y reduzca el peligro de la injusticia social", ha manifestado.

Denis Itxaso ha dedicado parte de su intervención a explicar las reformas que el Parlamento Vasco debatirá próximamente a través de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Urbanismo, y ha destacado la burocracia y a los prolongados trámites urbanísticos "como uno de los elementos que más afecta a la cadena de valor de la vivienda".

Además, ha insistido en la necesidad de que Europa apueste por "un modelo de vivienda protegida y colectiva", porque "precisamente esta forma de convivir nos ha propiciado mayores cotas de integración y cohesión social que otras regiones occidentales". "La vivienda colectiva es una seña de identidad europea y debe seguir siendo un pilar fundamental de la dimensión social de la UE", ha reivindicado.

El responsable vasco de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado que la crisis habitacional "afecta a toda Europa" y que el tensionamiento del mercado residencial "está comprometiendo la cohesión social, la competitividad económica y el equilibrio territorial".

"El número de hogares crece a mayor velocidad de lo que lo hacen las nuevas viviendas", ha advertido. Por ello cree "imprescindible" una "intervención decidida" de las instituciones europeas para garantizar el acceso a "una vivienda digna y asequible".

"SEGUIR INNOVANDO"

Itxaso se ha referido a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno Vasco en las últimas décadas, como las políticas de suelo, la apuesta por el alquiler protegido, la intermediación con garantía pública en el mercado de alquiler, y el derecho subjetivo y las prestaciones económicas.

Ha añadido que Euskadi está incrementando los recursos públicos destinados a la vivienda y necesita "seguir innovando" en esta materia porque "la demanda también a nosotros nos ha superado". Como nuevos pasos de mejora en este campo ha citado la declaración de zonas tensionadas, que permiten fijar límites a los incrementos del alquiler "como se aplica en buena parte de los Estados de la Unión", y la revisión fiscal que se tramita en las instituciones vascas.

Por otra parte, ha afirmado que los Fondos Next Generation han supuesto "un gran espaldarazo para las políticas de vivienda en nuestro país". "Gracias a los 50 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se han podido construir más de 1.500 nuevas viviendas", ha dicho.

También ha valorado "la dimensión rehabilitadora" de los fondos, y ha destacado que Euskadi ha superado las 20.000 viviendas rehabilitadas, "combinando 144 millones de euros del MRR con 60 millones de fondos propios del Gobierno Vasco", debido al elevado número de comunidades de vecinos que iniciaron proyectos de rehabilitación energética.

Además, se ha mostrado convencido de que Europa "necesita desarrollar políticas de inversión a gran escala y de manera sostenida en el tiempo". "No hablamos de un Plan Marshall pasajero y puntual, ha explicado, sino de una estrategia sostenida en el tiempo que permita a las ciudades y regiones metropolitanas desarrollar planes recurrentes de incremento del parque de vivienda", ha dicho.

Por ello, ha instado a la UE a fijar "objetivos claros" de convergencia en materia de vivienda y a destinar fondos para la ampliación del parque de vivienda social," alineando esfuerzos con el objeto de reducir las diferencias que persisten entre diferentes regiones europeas".

Según ha recordado, la media europea de parque público social o de alquiler se sitúa entre el 9 y el 12%, mientras que España apenas alcanza un 3-4%. "Es crucial armonizar estos indicadores y consolidar el uso de fondos europeos para fomentar el acceso a la vivienda", ha apuntado.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Denis Itxaso ha pedido que la estrategia de rehabilitación de vivienda en Europa "no se limite a la eficiencia energética", sino que "integre la accesibilidad de manera transversal". "Euskadi ofrece una poderosa y competitiva industria del transporte vertical como parte de nuestra autonomía estratégica europea", ha destacado.

Según ha apuntado, la "accesibilidad universal" aplicada a los "viejos barrios construidos en los procesos de industrialización del siglo XX, equivalen a equidad y cohesión social". Euskadi alberga el parque de vivienda más antiguo del Sur de Europa, con una medida de 60 años de antigüedad.

La petición del Gobierno Vasco, según Denis Itxaso, se inscribe en "la necesidad de equilibrar las inversiones en descarbonización con actuaciones que garanticen la inclusión social, especialmente en áreas con un alto porcentaje de población envejecida o con movilidad reducida".

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco mantuvo ayer un encuentro con Irene Tinagli, presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea. En la mañana de este miércoles ha participado en un desayuno en el que han estado presentes Matthew Baldwin, director general de Energía y jefe del grupo de Vivienda de la Comisión Europea; Kadri Uustal, jefa de Unidad de Vivienda de la DG REGIO de la Comisión; Barbara Baka, representante polaca en la Unión Europea y Peter Hedegaard-Degn representante danesa en la UE.

También han participado otros agentes pertenecientes a Vivienda Europa, Hábitat Internacional, Unión Internacional de Inquilinos, FEANTSA, UIPI, Productos de producción Europa y la Confederación Europea de Constructores.

Denis Itxaso continuará su agenda en Bruselas con diversas reuniones, entre ellas, las que mantendrá con la vicepresidenta primera y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y con el director general de Energía y jefe del grupo de Vivienda de la Comisión Europea, Matthew Baldwin.