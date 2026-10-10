Descenso de la nubosidad y temperaturas máximas de 22 ºC, este domingo en Euskadi

Archivo - Cielos con algunas nubes en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada en la que la nubosidad irá a menos por la tarde y temperaturas máximas que rondarán los 22 ºC.

Las nubes serán abundantes en la vertiente cantábrica y especialmente por la mañana. Además, no se descarta alguna llovizna puntual durante la madrugada en la costa, aunque por la tarde las nubes irán a menos. En la mitad sur el ambiente será más soleado y por la tarde entrará el viento del norte.

Las temperaturas máximas apenas variarán y rondarán los 21-22 ºC, mientras que las mínimas, debido a la nubosidad, subirán un poco y oscilarán entre los 8 ºC del interior y los 13 ºC de la costa.