Descenso de las temperaturas y viento del norte en todo el territorio, este viernes en Euskadi

Archivo - El Puerto Deportivo de Getxo alcanza el 72,5% de ocupación desde que El Abra asumiera la gestión, 15 puntos más - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi descenso de las temperaturas y viento del norte en todo el territorio.

Las nubes serán abundantes en toda la vertiente cantábrica, donde se darán algunas precipitaciones débiles, sobre todo durante la primera mitad del día y por la noche. Por la tarde la nubosidad puede estar algo más rota.

Las temperaturas máximas irán desde los 25 ºC del litoral a los 30-32 ºC del sur del territorio, mientras que las mínimas oscilarán entre los 18 ºC del interior a los 21 ºC de la costa.