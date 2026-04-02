Destino Bilbao espera que la 'tasa turística' no desvíe viajeros a comunidades vecinas que no la aplican

Archivo - Panorámica de Bilbao desde Artxanda - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación hotelera Destino Bilbao, integrada por 27 hoteles del Bilbao Metropolitano, espera que la implantación en Bizkaia de la 'tasa turística' no desvíe viajeros a provincias de comunidades vecinas que no la aplican. Asimismo, ha reiterado su rechazo a este "impuesto" y ha reclamado que lo recaudado por este concepto se destine al sector turístico.

La Diputación Foral de Bizkaia aprobó este pasado miércoles en Consejo de Gobierno el anteproyecto de Norma Foral por el que se regula el nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, un nuevo tributo local de carácter obligatorio para los municipios vizcaínos que, tras pasar todos los trámites, entraría en vigor "previsiblemente" en junio.

El impuesto producirá efectos en los municipios del territorio desde el 1 de enero de 2027 y, de manera general, los turistas abonarán entre 0,5 y 7,5 euros por persona y noche.

En declaraciones a Europa Press, el vocal de Destino Bilbao y gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Hector Sánchez, ha recordado que, como sector, desde el principio se opusieron a la implantación de este impuesto, realmente porque entendemos que no hay un problema de masificación y de una aglomeración turística en el territorio".

Sánchez ha explicado que, una vez que la decisión política se ha llevado a efecto, lo que pretenden es que los fondos que se recauden se destinen al sector, para, en un momento determinado, "alguna actuación que haya que hacer porque es necesario para los turistas o por determinadas teóricas afecciones que pueda haber en un momento determinado en determinadas zonas". No obstante, ha recordado que son los ayuntamientos los encargados de recaudar este impuesto, por lo que "habrá que ver para qué destinan esos fondos realmente".

Tras reiterar el rechazo del sector a este impuesto, contra el que "poco podemos hacer si de los representantes políticos la aprueban", Sánchez ha reiterado que el hecho de que en las comunidades limítrofes no exista pude ser "una desventaja competitiva en algunos momentos".

En cuanto al importe del impuesto, ha precisado que no será único, sino que dependerá de cada ayuntamiento y de la categoría de los establecimientos, entre otros aspectos, y ha confiado en que no sea "definitorio para tomar una decisión de viajar o no viajar", aunque ha reconocido que puede haber momentos "en los que se pueden hacer comparaciones y en determinados puntos de Euskadi puede tener una afección, no podemos decir que no".

PISOS TURÍSTICOS

Por otro lado, en relación a los pisos turísticos ha reconocido que el fraude "existe" porque "hay establecimientos que son ilegales que están funcionando en el mercado". Sánchez ha destacado que el Gobierno vasco, a través del Departamento de Turismo, está "poniendo medidas, por lo menos en lo que corresponde a Bizkaia, donde va a poner a más personas para controlar". En ese sentido, ha señalado que "cuando uno pone más personas para controlar es porque el control no es perfecto".

El representante de Destino Bilbao ha dicho que "la competencia es libre" y las viviendas turísticas y los apartamentos o las habitaciones en viviendas particulares "están reguladas, pero tienen que cumplir la ley". "Si cumplen la ley, serán uno más dentro del tablero de juego, y si incumplen la ley tendrán que ser sancionados y, en su caso, eliminados del mercado", ha advertido.

Por último, Sánchez ha confiado en que la medida de incorporar más inspectores incorporados al control de las viviendas turísticas "tenga sus efectos.