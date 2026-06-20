Detenida una mujer como autora del fuego en la fábrica EGA en Vitoria, que deja 7 atendidos, 2 de ellos evacuados

Exteriores de la fábrica EGA - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han sido asistidas por los servicios sanitarios, -dos de ellas trasladadas al hospital-, tras registrarse un incendio este sábado por la mañana en la fábrica abandonada y ocupada de EGA, en el barrio Adurtza de la capital alavesa. El fuego ya se encuentra extinguido y la Ertzaintza ha detenido a una mujer, acusada de presuntamente haber originado el incendio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, patrullas de la Ertzaintza, los bomberos, ambulancias y la Policía Local de Vitoria-Gasteiz se han movilizado al incidente, cuyo aviso se ha registrado a las 10.38 horas.

Los bomberos han comenzado las labores de extinción del incendio y también de evacuación de personas que se encontraban en el interior de las instalaciones, algunas de ellas en la ventana de la primera planta y otras en el interior de la fábrica.

Este pabellón, así como el de Urssa, fue objeto el pasado mes de mayo de un dispositivo policial preventivo para tratar de identificar a las personas que viven habitualmente en ese inmueble abandonado.

SIETE ATENDIDOS Finalmente, han sido siete las personas asistidas por los servicios sanitarios y dos de ellas ha precisado su evacuación al hospital. Los atendidos son hombres de entre 20 y 43 años de edad.

Una vez extinguido el incendio, los Servicios de Emergencia han comprobado que no había ninguna persona en el interior de las instalaciones de la fábrica abandonada donde se ha registrado el incendio. Como medida preventiva, también se ha procedido al desalojo de una treintena de personas más del edificio principal y de la parte trasera.

Tras las primeras investigaciones sobre el origen del incendio realizadas en el lugar, se ha procedido a la detención de una mujer, de 44 años, como presunta autora del fuego. La persona arrestada ha sido trasladada a la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz para realizar las diligencias correspondientes.

En la zona del incendio se ha precintado el acceso al pabellón para las personas. La Policía Local y la Ertzaintza vigilarán el lugar para que se cumpla dicha medida preventiva.