Detenida una mujer en San Sebastián por robar en una vivienda tras romper un cristal con una llave inglesa

SAN SEBASTIÁN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a una mujer, de 60 años, tras ser sorprendida robando en un domicilio unifamiliar ubicado en San Sebastián. La arrestada ha fracturado con una llave inglesa el cristal de una ventana para introducirse en el interior del inmueble.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las nueve y media de la noche de este pasado jueves, la Ertzaintza fue alertada de la activación de una alarma de intrusión en una vivienda situada en el barrio donostiarra del Antiguo.

Al lugar se desplazaron varias dotaciones de protección ciudadana, las cuales comprobaron cómo el cristal de una ventana de la planta baja de la casa estaba fracturado y en el suelo había una llave inglesa, presumiblemente utilizada para romperlo.

A través de la citada ventana, los ertzainas observaron la presencia de una mujer, la cual hizo caso omiso a las indicaciones policiales y subió por unas escaleras a la planta superior de la vivienda. Esta fue localizada, finalmente, en el interior de un baño, donde trató de ocultarse.

La implicada presentaba alguna herida sangrante en una mano, supuestamente, provocada al fracturar el cristal de la ventana por donde había accedido a la vivienda. Además, se había apoderado de diversos artículos, entre ellos, un reloj, un monedero, una chapa plateada y varios manojos de llaves, que ya han sido devueltos a la persona propietaria de la casa.

La mujer fue arrestada por un delito de robo con fuerza en domicilio y será puesta a disposición judicial, una vez finalizadas las diligencias policiales.