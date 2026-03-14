Detenida una pareja de un grupo dedicado a fraudes bancarios, tras robar 50.000 euros en Bizkaia

Archivo - Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años y un hombre de 43 han sido detenidos por la Policía Municipal de Bilbao en el barrio de Deusto acusados de cometer diversas estafas mediante suplantación de identidad, y por estar presuntamente implicados en un grupo especializado en fraudes bancarios.

El grupo habría logrado sustraer más de 50.000 euros en entidades bancarias y establecimientos comerciales de Bizkaia utilizando documentación robada.

El hombre además ha ingresado en prisión, ya que sobre él pesaban seis órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la investigación comenzó a mediados de 2025, cuando la Policía Municipal recibió numerosas denuncias de ciudadanos que, tras sufrir la pérdida o el robo de su documentación personal, detectaron movimientos fraudulentos en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones denunciadas figuraban extracciones de efectivo no autorizadas y cargos por compras en diferentes comercios.

Los agentes de la Inspección de Criminalística lograron identificar a varias personas vinculadas con los hechos y a finales del pasado año procedieron a la detención de dos mujeres relacionadas con la trama. No obstante, el principal investigado, plenamente identificado por los agentes, logró eludir la actuación policial y permaneció durante meses en paradero desconocido.

El seguimiento de sus movimientos volvió a activarse a finales del pasado mes de febrero, después de que una de las entidades bancarias afectadas alertara de nuevas operaciones fraudulentas relacionadas con este individuo.

A partir de ese momento, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió reconstruir su forma de vida y desplazamientos. Según las investigaciones, el sospechoso se movía por diferentes puntos de Bizkaia junto a otras personas de su entorno, alojándose temporalmente en distintos establecimientos, incluidos hoteles, y utilizando identidades falsas para evitar ser identificado.

La operación culminó el miércoles en el barrio de Deusto, cuando los agentes detectaron al investigado desplazándose en transporte público junto a su pareja actual, también presuntamente implicada en la actividad delictiva.

Tras establecer el correspondiente dispositivo de seguimiento, ambos fueron interceptados y detenidos. En el momento de la intervención portaban documentación perteneciente a terceras personas que utilizaban tanto para cometer las estafas como para ocultar su identidad real.

Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del principal investigado, ya que pesaban sobre él seis órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados. Mientras, continúa la investigación para esclarecer el alcance total de los hechos y el número de posibles víctimas afectadas.