Detenida una persona por la muerte de una mujer en Barakaldo

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer este pasado domingo en una vivienda de la localidad vizcaína de Barakaldo. La investigación continúa abierta y las causas del fallecimiento se determinarán en la autopsia, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Hacia las once y media de la mañana de este pasado domingo, familiares de la víctima comunicaron a la Ertzaintza que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, que confirmaron que la víctima había muerto, así como una comisión judicial y médico forense.

A última hora del día, la Ertzaintza detuvo a una persona por su presunta relación con este caso, cuya investigación continúa. Según ha explicado Seguridad, será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.