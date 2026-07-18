Detenida en Vitoria-Gasteiz por agredir con un cuchillo a su expareja, que quebrantó una orden de alejamiento

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VITORIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la mañana de este viernes a una mujer de 33 años por herir con un cuchillo a su excompañero sentimental en una vivienda de la capital alavesa. La víctima, investigada por quebrantar una orden judicial de alejamiento hacia la mujer, ha precisado de su evacuación a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.

Sobre las once y media de la noche de este viernes, patrullas en funciones de protección ciudadana se personaron en una vivienda situada en el barrio de la Coronación ante el aviso de un altercado, ha informado el Departamento de Seguridad.

Al subir por las escaleras del inmueble, los agentes se cruzaron con un individuo que presentaba una puñalada sangrante en el pecho y un corte en la cara, por lo que se solicitaron servicios sanitarios. La víctima, antes de ser evacuada al Hospital de Txagorritxu, indicó que la autora de la agresión había sido su expareja, la cual se encontraría en el domicilio, lugar donde habían ocurrido los hechos.

En dicha vivienda se encontraba la mujer, que tenía restos de sangre entre sus ropas. Una vez identificada, explicó que su excompañero se habría presentado en la vivienda iniciándose, poco después, una discusión entre ambos. Además, reconoció que le había agredido con un cuchillo, de unos 12 centímetros de hoja, que fue hallado sobre la encimera de la cocina.

Ante tales evidencias, la mujer, de 33 años, fue trasladada a dependencias policiales en calidad de detenida por un presunto delito de intento de homicidio. También se le investiga por un delito de atentado por agredir a un ertzaina. La arrestada será puesta a disposición judicial, después de quedar concluidas las diligencias policiales.

Por su parte, al herido, de 42 años, que está ingresado en el hospital, se le han abierto diligencias como investigado por quebrantar una orden judicial de alejamiento a la mujer. Entre ambos constan antecedentes por episodios de agresiones mutuas.