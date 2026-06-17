Detenida en Vitoria una mujer de 41 años por robar 1.500 euros en la vivienda de una conocida

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VITORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a una mujer, de 41 años, por sustraer las llaves de casa de una conocida en Vitoria-Gasteiz, a quien robó 1.500 euros de un dinero que guardaba en una caja para realizar un pago, el pasado 22 de mayo.

En un comunicado, la policía autonómica ha trasladado que la propietaria de la vivienda quedó con una conocida para tomar un café y ambas se desplazaron en su vehículo, para acudir después de la cita a su lugar de trabajo.

Sin embargo, al regresar a su vehículo, después de la jornada laboral, observó que las llaves de su domicilio estaban en el suelo junto al coche, pese a que recordaba haberlas dejado en su interior.

Seguidamente, se trasladó a su casa y comprobó que le faltaban 1.500 euros de un dinero que guardaba en una caja para realizar un pago. A continuación, acudió a la Comisaría de Vitoria-Gasteiz a interponer una denuncia, indicando que recordaba haberle contado a su conocida esa información del dinero para el pago.

La Ertzaintza comenzó una investigación a través de la cual se pudo comprobar, en los días posteriores, que la autora del robo había sido esta conocida de la víctima, una mujer con antecedentes por hechos similares, y se le detuvo en la mañana de este pasado martes, como autora de un delito de robo con fuerza en vivienda.

La arrestada fue conducida a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y, una vez finalizadas, fue puesta en libertad a la espera de ser citada por la autoridad judicial.