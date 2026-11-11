Detenidas 13 personas, tres investigadas y más de 150 identificadas por incidentes en la huelga

Agentes de la Ertzaintza frente a manifestantes. - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 personas han sido detenidas por la Ertzaintza y se han abierto diligencias como investigados a otras tres, hasta las 13.30 horas, en diversos incidentes registrados en varias localidades de Euskadi durante la convocatoria de huelga general de este miércoles. Además, han sido identificadas más de 150 personas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Según los datos aportados por Seguridad, hasta las 13.30 horas siguen siendo 13 las personas detenidas en diversos incidentes de orden público ocurridos en Agurain, Zamudio, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Portugalete, con motivo de la jornada de huelga general convocada este miércoles en Euskadi. Se trata de diez hombres y tres mujeres.

Además, se han abierto diligencias como investigados a tres hombres en Errenteria y un total de 155 personas han sido identificadas en varias actuaciones.

Por otro lado, siete agentes han tenido que ser trasladados a centros médicos por diferentes lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas sufridas.

Durante los incidentes ocurridos en Portugalete poco antes de las 10.00 horas, finalmente se ha procedido a la detención de cinco personas por desórdenes públicos, dos de ellas mujeres, de 34 y 35 años de edad.

También se ha detenido en Vitoria-Gasteiz, por desórdenes públicos, a tres hombres de 24 años, 29 y 31 años. El resto de personas detenidas son dos hombres, de 31 y 52 años, en Agurain y Zamudio, respectivamente, así como una mujer, de 32 años en San Sebastián.

Hasta el momento también se han abierto diligencias como investigados por un delito de desórdenes públicos a tres hombres de 27, 35 y 49 años. Al de 35 años le consta una detención previa por parte de la Ertzaintza, mientras que al de 49 ya había sido investigado en una ocasión anterior.

Además, más de 150 personas han sido identificadas en numerosos incidentes ocurridos en diferentes actuaciones, en los que se han provocado daños en comercios y en el mobiliario urbano, quema de contenedores, así como el corte mediante barricadas de varias vías y calles de acceso a empresas y polígonos industriales.

Varios agentes desplegados en el dispositivo de la Ertzaintza han sufrido el lanzamiento de diferentes objetos y algunos han sido agredidos físicamente. Por ello, un total de siete agentes han resultado heridos, por lo que han tenido que ser trasladados a centros sanitarios.