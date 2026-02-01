Detenidas dos personas en Iurreta por su implicación en varios robos a mayores mediante el "abrazo solidario"

Archivo - Sucesos.- Un detenido y un investigado en Barakaldo tras agredirse mutuamente con armas blancas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Iurreta (Bizkaia) a dos jóvenes, de 20 y 21 años, por su implicación en varios robos cometidos en la demarcación de Durangaldea a personas de edad avanzada por el método del "abrazo solidario"

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a raíz de la interposición de varias denuncias por hurtos cometidos en varias localidades de Durangaldea durante los últimos diez días, la Ertzaintza inició una investigación para tratar de descubrir la autoría.

En todos los casos, las víctimas eran personas mayores con las que una mujer joven establecía contacto haciéndose pasar por una persona conocida. Tras entablar una conversación y mostrarse cercana, les abrazaba afectivamente, aprovechando el contacto para sustraerles relojes, cadenas de oro, anillos o carteras. Tras cometer el hurto, emprendía la huida a bordo de un vehículo donde le esperaba su cómplice.

En la demarcación de la Ertzain-etxea de Durango se han contabilizado, al menos, cuatro denuncias similares en las localidades de Elorrio, Iurreta y Durango.

La descripción facilitada por las víctimas permitió la identificación a los sospechosos, los cuales fueron detenidos en las inmediaciones del peaje de Iurreta alrededor de las tres de la tarde del pasado viernes.

Se trata de dos personas jóvenes, un hombre de 21 años y una mujer de 20, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, tanto en Euskadi como a en otras comunidades autónomas. Los detenidos, una vez finalizadas las diligencias, han pasado este domingo a disposición judicial.

La Ertzaintza cree que podrían pertenecer a un grupo criminal itinerante con amplia movilidad geográfica, tras haber analizado sus antecedentes.