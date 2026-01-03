Detenidas dos personas tras una riña tumultuaria en San Sebastián en la que una persona ha resultado herida

Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos personas por un presunto delito de riña tumultuaria y lesiones a raíz de una pelea multitudinaria ocurrida la noche del viernes en un edificio abandonado del barrio de Alza, donde una persona ha resultado herida.

Alrededor de las diez y media del viernes, SOS Deiak 112 recibió varias llamadas informando de una pelea tumultuaria en una antigua fábrica sin actividad de la zona de Herrera.

A la llegada de las patrullas de la Ertzaintza ya no existía ningún altercado, pero había muchas personas en el lugar que huyeron ante la presencia policial.

Los agentes encontraron a un hombre que tenía diversas contusiones y alguna herida abierta que precisaba puntos de sutura, por lo que fue atendido por un recurso sanitario que se encargó de su traslado al Hospital de Donostia. Posteriormente, el herido ha presentado una denuncia en dependencias policiales.

Al parecer, a raíz de la agresión a esta persona se había desencadenado una pelea multitudinaria entre dos grupos según han manifestado los diferentes testigos.

En este altercado han participado dos jóvenes que han sido detenidos por un presunto delito de lesiones y riña tumultuaria. En el lugar de los hechos, se han ocupado dos barras metálicas y un palo de golf.

Desde la comisaría de San Sebastián se ha abierto una investigación para el esclarecimiento de este incidente. Los dos detenidos, de 23 y 25 años, han sido puestos a disposición judicial este sábado a la mañana.