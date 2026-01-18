Detenidas tres mujeres en San Sebastián por robar artículos por valor de 800 euros en varios comercios

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a tres mujeres, de entre 48 y 69 años de edad, acusadas de robar en varios comercios del centro de San Sebastián, en los que utilizaron carritos de bebé para ocultar las prendas y los cosméticos sustraídos. El valor total de los artículos sustraídos supera los ochocientos euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron minutos antes de las 14.00 horas de este sábado, cuando desde un comercio textil de la capital donostiarra se indicó que tres mujeres habían sido sorprendidas robando en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Ertzaintza que recabaron información de lo sucedido de los vigilantes de seguridad del establecimiento, así como de una agente de la Ertzaintza fuera de servicio testigo del robo.

Minutos después los agentes localizaron en un aparcamiento cercano a dos de las implicadas, mientras que la tercera era identificada en la vía pública.

Las sospechosas son tres mujeres de entre 48 y 69 años de edad que iban con dos menores en carritos de bebé en cuyo interior hallaron prendas y cosméticos sustraídos en al menos tres comercios. El valor de los artículos robados superaba los ochocientos euros.

Tras realizar gestiones para la entrega de los menores a sus familiares, detuvo a las tres mujeres por un delito de hurto y las condujo a dependencias policiales donde permanecerán hasta su puesta a disposición judicial.