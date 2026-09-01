Detenidas en Vitoria dos personas por inducir a la prostitución y coaccionar a una joven de 18 años

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años y un hombre de 54 han sido detenidos en Vitoria-Gasteiz acusados de inducir a la prostitución y coaccionar a una chica de 18, pareja actual del varón, que en el momento de iniciarse la situación era aún menor de edad y que había sido retenida contra su voluntad en diferentes momentos, según ha informado la Ertzaintza.

A primera hora de la mañana de este pasado domingo, la Ertzaintza inició la investigación tras ser interpuesta una denuncia por parte de una familiar por la posible desaparición de una joven de 18 años. Los agentes lograron contactar con la víctima y confirmaron que durante los últimos días había estado retenida y mantenida incomunicada en un piso por su pareja.

Según se pudo averiguar, la joven había llegado a Vitoria-Gasteiz el pasado año, cuando aún era menor de edad, tras ser inducida por una mujer, de 33 años, con la que habría contraído una deuda, a trasladarse a un piso de esta ciudad para ejercer la prostitución.

Posteriormente, ha relatado la Policía vasca, había conocido a su actual pareja, "habiendo sido coaccionada para seguir ejerciéndola en una situación similar, durante la cual habría sido retenida contra su voluntad en diversos momentos".

Tras realizar las comprobaciones necesarias, la mujer de 33 años fue detenida como presunta autora de presuntos delitos de prostitución coactiva y prostitución de menores y el hombre, de 54 y con antecedentes por violencia de género, acusado de un presunto delito de prostitución coactiva, detención ilegal y coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Posteriormente los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo los trámites pertinentes, para una vez finalizados ser puestos este martes a disposición judicial.