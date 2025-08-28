Detenido por una agresión con arma blanca en Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia)

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia) a un hombre de 30 años de edad, acusado de un delito de lesiones con arma blanca. La Ertzaintza investiga el motivo de la agresión, que podría ser una pelea anterior entre varias personas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso se ha producido a las cuatro y veinticinco de esta madrugada en el barrio La Escontrilla del Valle de Trápaga-Trapagaran. Una llamada ha alertado de una pelea entre varias personas en la zona del polideportivo.

Varios recursos de la Ertzaintza se han trasladado al lugar y han observado cómo un hombre presentaba una herida punzante en la zona lumbar de su espalda, por lo que han solicitado la presencia de personal sanitario para atender a la víctima, que ha tenido que ser, posteriormente, trasladada al Hospital de Cruces.

Las patrullas han recabado información sobre el incidente y del agresor, que había huido del lugar. Poco después, una patrulla localizaba al sospechoso, cuya descripción facilitada por testigos coincidía con la del presunto agresor, y procedía a su identificación.

El sospechoso presentaba una herida en una ceja y en una de sus manos que, según ha reconocido, se había producido durante una pelea anterior. La patrulla ha procedido al arresto del hombre, de 30 años de edad, que cuenta con antecedentes policiales, acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza, después de ser atendido en un centro sanitario. Una vez finalicen las correspondientes diligencias policiales, será puesto a disposición judicial en las próximas horas.