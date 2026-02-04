Detenido en Andoain acusado de traficar con drogas tras tirar a una papelera unos cien gramos de hachís

Dorga incautada. - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Andoain a un hombre de 44 años acusado de traficar con drogas, tras tirar a una papelera una tableta de hachís de unos cien gramos de la que intentó deshacerse al percatarse de la presencia de la patrulla.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron pasadas las 21.30 horas de este pasado martes cuando una patrulla de protección ciudadana de la Ertzaintza que estaba realizando labores preventivas observó a un individuo en actitud sospechosa en el exterior de un local hostelero de la localidad de Andoain.

El hombre, al percatarse de la presencia de la patrulla, entró rápidamente al interior del baño del local, que se encontraba muy próximo a la puerta. Cuando salió y observó que los agentes de la patrulla estaban junto al establecimiento, el individuo volvió apresuradamente al baño y uno de los ertzainas vio que arrojaba algo a una papelera.

Por ello, revisaron la papelera y localizaron una tableta de unos 100 gramos de hachís y procedieron a la detención del hombre por un delito de tráfico de drogas. El detenido, de 44 años, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.