Detenido en Andoain (Gipuzkoa) con 700 gramos de hachís

Hachís incautado en Andoain (Gipuzkoa) - ERTZAINTZA
SAN SEBASTIÁN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza detuvo en este pasado sábado en Andoain (Gipuzkoa) a un hombre que viajaba con otras personas en un vehículo, acusado de un delito de tráfico de drogas, tras ocuparle 700 gramos de hachís después de dar el alto al vehículo por una infracción de tráfico, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Sobre las dos de la tarde de ayer, agentes de la Policía autonómica observaron a un turismo realizando una infracción administrativa en la carretera GI-2132, a su paso por la localidad guipuzcoana de Andoain.
Los ertzainas procedieron a dar el alto con seguridad a este coche y a identificar a sus cuatro ocupantes. Posteriormente, en un registro superficial del vehículo encontraron siete placas de hachís de unos 100 gramos cada una, escondidas debajo del asiento del copiloto.
El hombre, que viajaba ocupando ese asiento, de 24 años, reconoció que la sustancia era suya y fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. A continuación, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, fue puesto a disposición judicial.