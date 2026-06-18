Detenido en Beasain un hombre acusado de traficar con drogas tras ser pillado con 14 gramos de 'speed'

SAN SEBASTIÁN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Beasain a un hombre acusado de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes después de sorprenderlo en posesión de 14 gramos de 'speed'. La detención se produjo cuando una patrulla observó al arrestado en actitud "sospechosa" en el interior de un turismo y hallaron la droga en un registro de sus pertenencias.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el arresto del sospechoso se produjo a las cuatro y cuarto de la tarde de este pasado miércoles en el barrio Salbatore de Beasain.

Una patrulla de la Ertzaintza observó al conductor de un turismo estacionado en actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. La patrulla procedió a la identificación del conductor, un hombre de 55 años, que tenía antecedentes policiales por traficar con sustancias estupefacientes.

El recurso policial procedió a un registro del vehículo y de las pertenecías que portaba, localizando en una bandolera dos envases conteniendo 14 gramos de sulfato de anfetamina o 'speed', por lo que procedieron a su arresto.

El detenido fue acusado de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.